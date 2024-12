Vendas de carros elétricos na China sobem 52% em novembro

O mercado de veículos elétricos na China registrou um aumento de 52% nas vendas em novembro de 2024, atingindo a marca de 1,277 milhão de unidades, conforme informou a Associação de Distribuição de Veículos de Passageiro da China no dia 4 de dezembro. Esse crescimento representa um aumento de 7% em comparação com o mês de outubro.

Acumulado de vendas em 2024

No acumulado do ano até agora, as vendas no varejo de carros elétricos na China totalizam 9,605 milhões de unidades, marcando um crescimento de 41% em relação ao mesmo período de 2023.

Vendas de veículos de passageiros

Estima-se que, de 1º a 30 de novembro, o mercado de veículos de passageiros tenha registrado vendas no varejo de 2,446 milhões de unidades, o que representa um aumento de 18% em comparação com o mesmo período de 2023 e de 8% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2024, as vendas no varejo de veículos de passageiros totalizam 20,281 milhões de unidades, com um crescimento de 5% em relação ao ano passado.

Vendas no atacado e de veículos de energia nova

Em novembro, os fabricantes de veículos de passageiros em todo o país venderam 2,943 milhões de unidades no atacado, o que representa um aumento de 15% em relação ao ano passado e de 8% em comparação com outubro de 2024. No acumulado do ano, as vendas no atacado somam 24,119 milhões de unidades, com um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2023.

No que diz respeito aos veículos de energia nova, de 1º a 30 de novembro, as vendas no atacado chegaram a 1,467 milhão de unidades, com um aumento de 53% em relação ao ano passado e de 6% em comparação com o mês de outubro. Até o momento, o acumulado de vendas no atacado de veículos de energia nova totaliza 10,747 milhões de unidades, um crescimento de 39% sobre o mesmo período do ano passado.