BuzzFeed anuncia compra do HuffPost da Verizon Media

O BuzzFeed acaba de anunciar um acordo de compra do site de notícias HuffPost, até então com a companhia Verizon Media, segundo informações do Wall Street Journal.

Quer saber qual é o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research

Em troca, a Verizon receberá uma participação não controlada no BuzzFeed. Na prática, as duas redações se unem na distribuição de conteúdo e conquista de patrocínios.

“Estamos entusiasmados com essa parceria com a Verizon Media e os benefícios mútuos que virão da distribuição de conteúdo entre as propriedades uns dos outros, colaborando em produtos de publicidade inovadores e o futuro do comércio e aproveitando a força e criatividade da Verizon Media Immersive”, disse Jonah Peretti em comunicado oficial. O executivo que é cofundador do Huffington Post também fundou o BuzzFeed e atualmente atua como seu principal executivo.

Ariana Huffington, também cofundadora do canal de mídia que leva seu sobrenome, comemorou no Twitter. “Estou muito feliz em ver HuffPost e BuzzFeed se unindo 15 anos depois que Jonah Peretti começou o HuffPost com Kenny Lerer e eu”.

So happy to see HuffPost and Buzzfeed coming together 15 years after Jonah Peretti started HuffPost with Kenny Lerer and me. Such exciting news and looking forward to all that's to come! — Arianna Huffington (@ariannahuff) November 19, 2020

A novidade das empresas segue num período de mudanças de estratégias, cortes de salários e outras reduções de custos. No Brasil, o BuzzFeed acaba de vender sua operação para a FLAGCX por valor não revelado.

“Encontramos o parceiro para o BuzzFeed no Brasil na FLAGCX. Sua história e sua conexão com a cultura local e global [a empresa tem base no Brasil e nos Estados Unidos] os tornam especialmente adequados para levar o BuzzFeed para o futuro”, afirmou Jonah Peretti, em 28 de outubro.