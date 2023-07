BTG Pactual e Senior Sistemas anunciam joint venture

O BTG Pactual e empresa de tecnologia para gestão Senior Sistemas anunciam nesta quarta-feira, 19, uma joint venture com o objetivo de criar uma plataforma para oferta de serviços e produtos financeiros integrada aos sistemas de gestão da empresa de tecnologia.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) e a Senior Sistemas deterão, cada uma, 50% de participação na joint venture. As empresas afirmam que, com a parceria, vão alinhar as experiências em sistemas de gestão e desenvolvimento de produtos e serviços financeiros digitais para desenvolver ofertas customizadas e direcionadas para cada tipo e tamanho de empresa.

“A sinergia entre sistemas de gestão e instituições financeiras é enorme. Estamos com um olhar atencioso para os nossos clientes de segmentos variados da economia, incluindo grandes players do agronegócio, construção civil, atacado e distribuição”, diz Rogério Stallone, co-head do BTG Pactual Empresas.

Para o CEO da Senior Sistemas, Carlênio Castelo Branco, a joint venture traz uma condição de oferta cada vez mais assertiva, com maior entendimento da vida financeira de uma empresa, especialmente quando se trata de companhias de médio e grande porte.

“A joint venture amplia a oferta de crédito para pessoas jurídicas, promove o aumento da segurança dos dados e reduz falhas de duplicidade de informação, um dos principais impeditivos na aprovação de crédito”, destaca o CEO da Senior Sistemas.

O fechamento da operação está sujeito às aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco Central do Brasil (BACEN), bem como da verificação de outras condições precedentes para esse tipo de operação.