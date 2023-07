IRB é rebaixado depois de rali e volta para lanterna do Ibovespa

As ações do IRB (IRBR3) lideram as quedas do Ibovespa nesta segunda-feira, 24, e caem perto de 10%. Os papéis devolvem parte dos fortes ganhos do início do ano. Antes da baixa de hoje, o IRB subia perto de 90% no acumulado de 2023 e está entre as cinco maiores altas do Ibovespa no período.

A derrocada de hoje veio após o ressegurador divulgar, na última sexta-feira, 21, um prejuízo de R$ 10,4 milhões em maio. O relatório periódico enviado à Susep, reguladora do mercado de seguros, mostrou uma melhora frente ao prejuízo de R$ 273,1 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Porém, na comparação com abril, houve uma queda frente ao lucro de R$ 6,1 milhões.

“É sempre difícil tirar conclusões de um mês, mas os números de maio podem pressionar o preço das ações devido ao recente rali acumulado no ano e expectativas crescentes de bons resultados devido a um cenário melhor para mercado de seguros no agronegócio”, afirmaram, em relatório, os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

O sinal amarelo foi suficiente para que o BTG rebaixasse as ações do IRB, que passaram de uma recomendação neutra para uma de venda. O preço-alvo para os papéis caiu para R$ 40 – um potencial de perda (downside) de 18,7% frente ao fechamento da véspera.

Recuperação do IRB ameaçada?

O IRB segue na direção de uma retomada, avaliam os analistas. O problema é o preço. Na visão do BTG, a recuperação das ações do IRB andou mais rápido que a retomada do negócio, o que fez o preço do papel se descolar do valuation (valor justo da ação).

“Nosso rebaixamento não significa que não esperamos uma recuperação contínua. Mas a retomada não será uma linha reta, e achamos que a ação disparou mais rápido do que os fundamentos justificam”, informou o relatório.

