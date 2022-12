Brasil está entre os países que lideram o ranking de viagens sustentáveis

De acordo com o Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC), as viagens e turismo são responsáveis por 10% da atividade econômica mundial, e prevê-se que o turismo internacional cresça cerca de 1,8 milhão até 2030.

No entanto, a entidade alerta que os impactos das viagens e do turismo no meio ambiente e nas comunidades anfitriãs podem ser positivos e negativos, criando tanto oportunidades quanto responsabilidades.

O setor turístico e hoteleiro já vem se movimentando para frear os resultados negativos, como a poluição, destruição de habitats naturais, superlotação e pressão na infraestrutura local, e o Brasil se destaca nesse cenário.

Quem lidera o ranking de países mais sustentáveis para viajar?

Segundo a 7ª edição do Relatório de Viagens Sustentáveis* lançado recentemente pela Booking.com, que entrevistou mais de 30 mil viajantes de 32 países, o Brasil é o terceiro país onde mais se considera as viagens sustentáveis importantes (96%), atrás apenas do Quênia e do Vietnã, e empatado com a Colômbia.

E não só isso: 93% dos viajantes brasileiros pretendem se hospedar em uma propriedade sustentável pelo menos uma vez no próximo ano, o que significa 15 pontos percentuais acima da média global.

“Os dados são muito positivos e otimistas para o futuro quando comparados ao cenário mundial. Se pensarmos em dados globais, 71% dos viajantes disseram que querem viajar de forma mais sustentável nos próximos 12 meses. No Brasil, esse número sobe para 90%, com um aumento de 12 pontos percentuais em relação a 2021”, conta Luiz Cegato, Gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina.

Junto com a conscientização, cresce também a demanda por serviços. Há um ano a Booking.com criou o Programa Viagens Sustentáveis e o selo Viagem Sustentável, que reconhece propriedades que seguem práticas sustentáveis, desde o uso eficiente de água e energia até a não utilização de plásticos descartáveis ​​e investimentos em projetos comunitários.

Segundo Cegato, o Brasil tem o 6° maior número de acomodações reconhecidas por este selo por suas práticas sustentáveis. “Esperamos continuar crescendo e nos mantendo no ranking de países que lideram globalmente nos próximos anos”.

Quais são os 10 países com o selo “Viagem Sustentável” na Booking.com?

Os países que lideram globalmente em termos de maior número de acomodações com um selo 'Viagem Sustentável' na Booking.com são:

Itália (46.365), França (27.677), Alemanha (24.038), Espanha (23.650), Estados Unidos (19.396), Brasil (19.160), Índia (15.743), Reino Unido (15.366), Grécia (12.442) Polônia (10.745).

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 30.314 entrevistados em 32 países e territórios. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em fevereiro de 2022.