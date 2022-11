Descubra como ganhar dinheiro na Black Friday e conseguir uma renda extra nesse fim de ano

ATOM - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Você consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês? Consegue fazer viagens e comprar presentes sem pensar no preço? Ou vive juntando moedas para pagar os boletos e no final ainda fica no negativo? Se você se identificou com a última opção, saiba que não é o único. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, 48% dos brasileiros buscam renda extra para lidar com as despesas mensais. O mesmo estudo indica que 45% responderam que tiveram queda em seus ganhos. Além disso, 24% afirmaram ter diminuído gastos para lidar com a crise.

Isso faz com que muitos brasileiros busquem diversas alternativas para aumentar a renda e conseguir, nesse final de ano, aproveitar melhor as festas.

3 opções de renda extra para você aumentar o seu orçamento

Atualmente, o que não faltam são ideias e oportunidades de fazer um dinheiro extra.

Mas, para que isso saia do papel e se torne algo realmente lucrativo, separamos algumas das maneiras mais práticas e que mais possuem margem de lucro.

Fazer dinheiro com milhas: você já ouviu falar de programa de pontos de cartão de crédito? Pois é, muito se fala que você pode acumular pontos através das suas compras no cartão. Mas, você também pode comprar esses pontos através de sites como a Livelo. E mais: nessa época de black friday, esses sites realizam promoções de descontos nos seus pacotes de pontos.

Após a compra ou acúmulo desses pontos, você pode transferi-los para as companhias aéreas, transformando-os em milhas. Seguindo a mesma lógica dos pontos, as companhias aéreas oferecem promoções nas quais você pode multiplicar a quantidade de milhas, sem pagar nada.

E existem formas de você vender as suas milhas e garantir uma boa renda extra. As formas são: vendendo para sites como Hotmilhas e Maxmilhas, empresas grandes e fortalecidas no mercado que compram as suas milhas para emitir passagens para clientes, sendo essa a forma mais rápida e prática.

Revenda de produtos: nessa época é comum grandes descontos em produtos para atrair a atenção do público. Pensando nisso, muitas pessoas aproveitam a oportunidade para comprar produtos mais baratos e vender para terceiros, conseguindo uma margem de lucro nas vendas.

Os campeões de revenda são os eletrônicos, principalmente celulares. Por terem valores altos aqui no Brasil, muitos optam por comprar em sites estrangeiros e importar para o país.

Existe também a possibilidade de, ao invés de transferir seus pontos no exemplo acima, comprar produtos com eles adquirindo descontos nos valores finais. Essa estratégia pode resultar em grandes descontos quanto mais pontos você tiver.

Compra e venda de ativos: qual é o segredo para obter lucro com ações e criptomoedas? Comprar barato e vender mais caro. Essa é a mesma lógica das 2 opções acima e é mais simples do que parece.

Existem diversos momentos no mercado de ações em que os preços diminuem e abrem uma janela para a compra. Você não precisa ser um investidor experiente nem formado em faculdade para conseguir identificar esses momentos e aproveitar a oportunidade para fazer uma renda extra. Tudo que você precisa é do mínimo de conhecimento do funcionamento do mercado.

Já existem diversos cursos e treinamentos, gratuitos e pagos, que te ensinam a investir e ganhar dinheiro com esses ativos. O acesso à internet permitiu que esse conhecimento se tornasse mais acessível e hoje qualquer um pode aprender.

A boa notícia é que, além de ser aberto a todos os públicos, obter lucros com ações e criptomoedas também representa uma ótima oportunidade para aqueles que querem fazer uma renda extra todos os meses do ano. Isso porque o mercado de investimentos funciona todo o ano, alguns até de madrugada, e apresenta diversas janelas lucrativas para aqueles que sabem aproveitar.

APRENDA AS MELHORES ESTRATÉGIAS PARA VOCÊ TIRAR VANTAGEM NESSA BLACK FRIDAY

De olho nesse período de descontos e oportunidades, por muitos considerada a melhor dos últimos anos por reunir diversos eventos como black friday, copa do mundo e natal, a CEO da maior mesa de traders da América Latina, Carol Paiffer, está apresentando o Workshop Black Friday. Serão 6 episódios 100% online e gratuitos que vão ao ar do dia 14 a 25 de novembro, abordando maneiras de como utilizar a black friday para lucrar e como comprar do jeito certo tirando o máximo proveito desse período.

Para quem tiver interesse no assunto e quiser descobrir como gerar uma renda extra, basta se inscrever aqui para acompanhar o workshop gratuitamente.

INSCREVA-SE AGORA PARA ASSISTIR O WORKSHOP BLACK FRIDAY

ATOM - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL