BlackRocks anuncia startups selecionadas para programa de aceleração

A BlackRocks Startups (BRS), aceleradora dedicada a startups lideradas por empreendedores negros anunciou o resultado da seleção do Grow Startups 2022, seu programa de aceleração para pequenos negócios oferecido em parceria com o BTG Pactual (do mesmo controlador da EXAME), Amazon Web Services (AWS) e a rede social TikTok.

Durante quatro meses, os empreendedores terão acesso a mentorias gratuitas de executivos, além de workshops e conexão com outras startups do programa e grandes empresas envolvidas na aceleração. As companhias também irão receber um crédito de 5.000 dólares em ferramentas digitais da Amazon Werb Services pelos próximos dois anos.

O objetivo do programa é ajudar essas empresas em seus desafios de crescimento, conectando-as com agentes experientes e facilitando o acesso a fundos de investimento.

“O Grow Startup vai preparar esses empreendedores e suas equipes para elevarem seu negócio a um novo patamar, os capacitando para lidar com os desafios do mercado, além de agregar conhecimento através de mentorias, workshops, contato com possíveis clientes e muito networking”, diz Maitê Lourenço, CEO da BlackRocks Startups.

Em comum, todas as empresas selecionadas foram fundadas por empreendedores negros. “Queremos que negócios inovadores estejam no radar do ecossistema de startups no Brasil e que estes negócios tenham oportunidades de acesso e principalmente que mostrem seus diferenciais em um mercado que pouco valoriza nossa inteligência”, diz.

Conheça, abaixo, as startups selecionadas para o programa:

Startups selecionadas para o Grow Startups 2022

1. Flori Tech

Plataforma carioca de coleta inteligente que utiliza dados de descarte para despertar ngajamento dos consumidores. Para isso, a startup gamifica a experiência da coleta e, em troca, dá bônus aos usuários.

2. Niloo

Plataforma de vendas online que ajuda pequenas empresas a venderem mais, enquanto geram renda para jovens carentes.

3. Osh Tecnology

Solução tecnológica de manutenção preditiva, com um sistema de IoT que avisa com antecedência quantos dias úteis a máquina possui antes de falhar e quando ocorre alguma anomalia.

4. Play BPO

A catarinense Play BPO desenvolveu uma plataforma para otimização de processos operacionais de prestadores de serviços de terceirização financeira, o chamado BPO financeiro. Com um sistema em nuvem, a Play BPO ajuda na gestão financeira de pequenos e médios negócios.

5. Rise Go

Solução que atua com Big Data a partir da análise da composição dos fluidos através de sensores e com aplicação do conceito de IoT, nas áreas da Pecuária, Agricultura, Alimentos, Hidrocarbonetos e Recursos Hídricos.

6. Wastee.eco

A Wasree.eco é uma plataforma que conecta quem possui descartes com quem quer coletar. A empresa faz a ponte entre condomínios de prédios e residências e cooperativas de recicladores de resíduos eletrônicos com a finalidade de dar destino correto para o lixo.