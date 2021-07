Benefícios corporativos flexíveis já são uma realidade

O respeito às individualidades nunca foi tão valorizado e as empresas têm entendido a importância de atender às necessidades específicas de cada funcionário. Afinal, se ninguém é igual a ninguém, por que suas demandas deveriam ser?

A customização vem se tornando palavra de ordem, inclusive, em relação aos benefícios corporativos. E justamente para responder às expectativas de cada funcionário, seja qual for o seu perfil, nasceu a Flash Benefícios, a primeira tech do país a oferecer vantagens flexíveis numa só solução.

Entre as inovações, ela oferece liberdade para que o colaborador utilize seus benefícios como, quando e onde desejar. Sim, eles são aceitos em todo o Brasil, tanto no ambiente físico (cartão) como no digital (parceiros no aplicativo). Ou seja, através do cartão ou do app é possível acessar de vale-refeição e alimentação a soluções de mobilidade (combustíveis, Uber e afins), saúde (desconto em farmácias e terapia), educação e cultura. E a lista não para de crescer.

Liberdade para escolher e gerenciar os benefícios

A Flash conta com oito benefícios diferentes, que atendem às mais diversas necessidades. Vale-refeição e vale-alimentação aceitos em todos os estabelecimentos e parceiros de gênero alimentício. No quesito mobilidade, permite não só pedir motoristas de aplicativo como pagar os custos de manutenção de um carro. No vale-transporte, facilidade para carregar os créditos no cartão de transporte público

Mas tem muito mais. Em benefícios para a saúde, permite a compra de planos, pagamento de exames, consultas médicas e farmácia. Em bem-estar, você paga desde massagem e manicure até academia e salão de beleza. No benefício educação, você paga aulas em grupo ou particulares, online ou presenciais, enquanto em cultura e entretenimento, os benefícios vão desde assinatura de plataformas de streaming a compra de livros e ingressos de cinema, shows e teatros.

Por fim, mas não menos importante, com o auxílio home office o colaborador paga as contas de luz e internet, entre outras, e também compra materiais e mobília de escritório. Um coringa em tempos de pandemia.

Outro diferencial é o cartão de bandeira Mastercard, que funciona na função crédito à vista e permite que os funcionários o utilizem em mais de 2 milhões de estabelecimentos e até em compras online.

A Flash ainda conta com uma lista de mais de 90 parceiros digitais como iFood, Uber, Uber Eats, Liv Up, Tok&Stok, Petz, Labi Exames, Drogaria São Paulo, Vittude e Alura, indo de alimentação à saúde mental. Assim, é possível utilizar os saldos de benefícios para comprar dessas e de outras empresas, com condições exclusivas, pagando via aplicativo.

Controle na palma da mão

O colaborador realiza a gestão de seus benefícios de forma centralizada em um único app. Ou seja, através do celular, ele tem uma visão simplificada e organizada e consegue controlar quanto de dinheiro deseja gastar em cada modalidade. Para ter uma ideia, por meio do aplicativo, o funcionário acessa o saldo atualizado e o extrato na hora da compra, recebe sugestão de gasto diário, controle com gráficos e ainda troca de senha e bloqueia o cartão em alguns cliques.

Além disso, caso o funcionário necessite de um auxílio, a Flash possui uma equipe de suporte especializado que pode ser contatada diretamente, sem a necessidade de acionar o Recursos Humanos da empresa. Tudo é feito de forma simples, rápida e eficiente.

Assim, com essa imensa capacidade de acesso e customização, a Flash prova que é possível trazer uma nova visão sobre benefícios corporativos.

Clique aqui para saber mais sobre a Flash Benefícios e compartilhe com o RH de sua empresa.