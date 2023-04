Beleza na Web, do Grupo Boticário, anuncia primeira loja física em São Paulo

O marketplace Beleza na Web, do Grupo Boticário, anunciou nesta quinta-feira, 13, sua primeira loja física em São Paulo. A marca, que já possui uma loja em Curitiba, no Paraná, quer se tornar referência no segmento de beleza no varejo físico. A expectativa é quadruplicar o número de lojas nos próximos anos e aumentar o alcance da marca nativa digital.

“O consumidor é o protagonista da nossa história e com a amplificação para o ambiente físico, queremos oferecer uma nova experiência e uma jornada completa de descobertas com Beleza na Web”, diz Marcela de Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

De acordo com a empresa, a iniciativa visa inserir a marca em um ambiente de omnicanalidade, integrando canais digitais e físicos, completando a jornada de consumo dos clientes.

A estratégia faz parte do plano de expansão do Grupo Boticário, que terminou 2022 com mais de 4 mil pontos de vendas próprios e da rede franqueada, com aumento da base de venda direta e avanço no digital, com destaque para Beleza na Web, que teve um aumento de 76% no portfólio, em comparação com 2021.

Além do crescimento da divisão B2B, que passou a contar com 66 mil pontos de venda em todo o território nacional.

Loja em São Paulo

A loja modelo em Moema vai contar com profissionais especializados nos produtos da marca Sisley Paris, além de oferecer tratamento capilar para clientes que realizarem compras acima de mil reais.

Com a experimentação de diversos produtos e serviços, a loja modelo também vai oferecer totens para a compra online de produtos não encontrados no espaço físico, com a ajuda de um curador especializado.