Astro do 'Shark Tank' entra na 'briga dos bilionários' e compra apartamento de US$ 20 mi

O empresário e investidor comprou um apartamento de 4.500 pés² com vista para o Central Park após vender imóvel no One57

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 06h31.

O empresário e investidor Robert Herjavec, conhecido pelo reality show Shark Tank, comprou um apartamento de luxo no 111 West 57th Street, em Nova York, por pouco mais de US$ 20 milhões, conforme divulgou o The Wall Street Journal.

O apartamento tem aproximadamente 420 metros quadrados, quatro quartos, uma galeria de entrada formal com piso de pedra branca Macauba, sala com janelas do chão ao teto, além de cozinha com vista para o Central Park. Um dos banheiros conta com banheira autônoma personalizada de níquel polido.

Herjavec havia vendido sua residência anterior no One57 em 2024 por US$ 38,8 milhões, obtendo lucro sobre o preço pago três anos antes, de US$ 31,9 milhões. Cerca de um ano depois, ele decidiu retornar ao bairro de luxo conhecido como Billionaires' Row, assinando o contrato do novo apartamento, localizado a aproximadamente 120 metros do imóvel anterior.

"Conseguimos um ótimo negócio. Afinal, eu sou um tubarão", escreveu Herjavec em um e-mail.

Contexto do 111 West 57th Street

O condomínio 111 West 57th Street, em construção desde 2014, enfrentou atrasos e disputas internas, o que levou a vendas lentas e descontos significativos. O apartamento de Herjavec estava inicialmente listado por até US$ 28,5 milhões em 2019, sendo mais recentemente anunciado por US$ 22,5 milhões.

Segundo Nikki Field, da Sotheby's International Realty, atualmente há apenas cinco unidades disponíveis no edifício, incluindo um quádruplo de US$ 110 milhões em negociação ativa.

Herjavec, fundador da empresa de segurança de TI homônima, disse que aprecia a cidade de Nova York, especialmente o bairro e a proximidade do Central Park, onde seus filhos gêmeos de sete anos frequentam regularmente.

"Vendi meu imóvel lá há um tempo, mas sinto muita falta de estar lá. Estou muito feliz por estar de volta a Nova York", destacou o empresário.

