Apartamento de R$ 10,6 milhões em São Paulo tem vista permanente do Pico do Jaraguá

Acordar todos os dias, caminhar alguns passos e ter a vista do Pico Jaraguá na sua varanda. Essa realidade que parece mais um sonho pode ser possível. A incorporadora Alfa Realty lançou o Lignea, empreendimento residencial de luxo localizado na Rua Bahia, 1.033, no bairro Higienópolis, em São Paulo. O prédio, de torre única, contempla 22 apartamentos de 303 m², uma cobertura duplex de 576 m², já vendida, e um garden de 639 m². As unidades têm quatro suítes, com possibilidade de personalização para plantas com duas ou três suítes.

O prédio destaca-se pela arquitetura autoral assinada pelo Anastassiadis Arquitetos, escritório conhecido por projetos como o Palácio Tangará e Fairmont Copacabana, além de premiações internacionais, e pelo paisagismo de Rodrigo Oliveira. Localizado em um dos pontos mais altos da cidade, o imóvel oferece vista permanente para o estádio do Pacaembu, o Pico do Jaraguá e o Vale do Pacaembu, garantida pelo tombamento da região com casas históricas.

Edifício Lignea. (Divulgação/Divulgação)

A área comum do Lignea inclui piscina coberta, sauna, academia, brinquedoteca, lounge festa e praça, além de soluções de segurança modernas e sistema de geração de energia completo, aplicado tanto nas áreas coletivas quanto nas unidades. A sala multiuso no primeiro andar é destinada a usos variados, como ateliê, escritório ou sala de jogos, com áreas entre 17 e 31 m², para complementar o espaço dos apartamentos.

Cada unidade conta com três vagas de garagem, enquanto a cobertura duplex e o garden dispõem de uma vaga adicional. O empreendimento situa-se próximo ao Parque Buenos Aires, ao Shopping Pátio Higienópolis e à Praça Vilaboim, em uma região com valorização imobiliária reconhecida. O metro quadrado está sendo comercializado a R$ 35 mil, com unidades negociadas por aproximadamente R$ 10,6 milhões.

Os prédios residenciais mais altos do Brasil

5. Infinity Coast Tower (Balneário Camboriú)

O Infinity Coast Tower, com 234,8 metros de altura e 66 andares, está localizado na Avenida Atlântica, com vista privilegiada para o mar de Balneário Camboriú. Inaugurado em 2019, o empreendimento residencial foi desenvolvido pela FG Empreendimentos.

4. Boreal Tower (Balneário Camboriú)

Situado na Avenida Atlântica, uma das regiões mais valorizadas de Balneário Camboriú, o Boreal Tower tem 241 metros de altura e 60 andares. Foi construído pela FG Empreendimentos e é considerado um 'primo' da Senna Tower que será o prédio residencial mais alto do mundo quando concluído, em 2033.

Boreal Tower, em Balneário Camboriú. (Divulgação/Divulgação)

3. One Tower (Balneário Camboriú)

O edifício está localizado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Com 290 metros de altura, o One Tower, desenvolvido pela FG Empreendimentos, possui 70 andares e fica situado na Avenida Atlântica, em frente ao mar.

1 e 2. Yachthouse by Pininfarina (Balneário Camboriú)

Empatadas em primeiro e segundo lugar, estão as torres gêmeas Yachthouse, desenvolvidas pela Pasqualotto> Empreendimentos. Projetadas pelo renomado estúdio de design Pininfarina, conhecido por seu trabalho para a Ferrari, as duas torres possuem 81 andares e medem cerca de 294 metros de altura, sendo uma delas ligeiramente mais alta, com 294,1 metros. As edificações estão situadas na marina de Balneário Camboriú, a poucos metros da praia.