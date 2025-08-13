Casual

Apartamento de R$ 10,6 milhões em São Paulo tem vista permanente do Pico do Jaraguá

O prédio destaca-se pela arquitetura autoral assinada pelo Anastassiadis Arquitetos, escritório conhecido por projetos como o Palácio Tangará e Fairmont Copacabana

Edifício Lignea: vista garantida pelo tombamento da região com casas históricas. (Divulgação/Divulgação)

Gilson Garrett Jr.
Repórter de Lifestyle

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16h59.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 17h15.

Acordar todos os dias, caminhar alguns passos e ter a vista do Pico Jaraguá na sua varanda. Essa realidade que parece mais um sonho pode ser possível. A incorporadora Alfa Realty lançou o Lignea, empreendimento residencial de luxo localizado na Rua Bahia, 1.033, no bairro Higienópolis, em São Paulo. O prédio, de torre única, contempla 22 apartamentos de 303 m², uma cobertura duplex de 576 m², já vendida, e um garden de 639 m². As unidades têm quatro suítes, com possibilidade de personalização para plantas com duas ou três suítes.

O prédio destaca-se pela arquitetura autoral assinada pelo Anastassiadis Arquitetos, escritório conhecido por projetos como o Palácio Tangará e Fairmont Copacabana, além de premiações internacionais, e pelo paisagismo de Rodrigo Oliveira. Localizado em um dos pontos mais altos da cidade, o imóvel oferece vista permanente para o estádio do Pacaembu, o Pico do Jaraguá e o Vale do Pacaembu, garantida pelo tombamento da região com casas históricas.

Edifício Lignea. (Divulgação/Divulgação)

A área comum do Lignea inclui piscina coberta, sauna, academia, brinquedoteca, lounge festa e praça, além de soluções de segurança modernas e sistema de geração de energia completo, aplicado tanto nas áreas coletivas quanto nas unidades. A sala multiuso no primeiro andar é destinada a usos variados, como ateliê, escritório ou sala de jogos, com áreas entre 17 e 31 m², para complementar o espaço dos apartamentos.

Cada unidade conta com três vagas de garagem, enquanto a cobertura duplex e o garden dispõem de uma vaga adicional. O empreendimento situa-se próximo ao Parque Buenos Aires, ao Shopping Pátio Higienópolis e à Praça Vilaboim, em uma região com valorização imobiliária reconhecida. O metro quadrado está sendo comercializado a R$ 35 mil, com unidades negociadas por aproximadamente R$ 10,6 milhões.

Os prédios residenciais mais altos do Brasil

5. Infinity Coast Tower (Balneário Camboriú)

O Infinity Coast Tower, com 234,8 metros de altura e 66 andares, está localizado na Avenida Atlântica, com vista privilegiada para o mar de Balneário Camboriú. Inaugurado em 2019, o empreendimento residencial foi desenvolvido pela FG Empreendimentos.

4. Boreal Tower (Balneário Camboriú)

Situado na Avenida Atlântica, uma das regiões mais valorizadas de Balneário Camboriú, o Boreal Tower tem 241 metros de altura e 60 andares. Foi construído pela FG Empreendimentos e é considerado um 'primo' da Senna Tower que será o prédio residencial mais alto do mundo quando concluído, em 2033.

Boreal Tower, em Balneário Camboriú. (Divulgação/Divulgação)

3. One Tower (Balneário Camboriú)

O edifício está localizado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Com 290 metros de altura, o One Tower, desenvolvido pela FG Empreendimentos, possui 70 andares e fica situado na Avenida Atlântica, em frente ao mar.

1 e 2. Yachthouse by Pininfarina (Balneário Camboriú)

Empatadas em primeiro e segundo lugar, estão as torres gêmeas Yachthouse, desenvolvidas pela Pasqualotto> Empreendimentos. Projetadas pelo renomado estúdio de design Pininfarina, conhecido por seu trabalho para a Ferrari, as duas torres possuem 81 andares e medem cerca de 294 metros de altura, sendo uma delas ligeiramente mais alta, com 294,1 metros. As edificações estão situadas na marina de Balneário Camboriú, a poucos metros da praia.

