A ArcelorMittal acaba de fechar a compra da totalidade da Tuper, uma das maiores processadoras de aço do país. A operação inclui os 60% que ainda não estavam sob controle da companhia.

Desde 2016, a Arcelor já era dona de 40% da empresa catarinense.

Com a aquisição, a Tuper passa a ser subsidiária integral do grupo. A operação foi submetida ao Cade, o xerife da livre-concorrência do país, neste mês de março, e a expectativa é que a análise leve entre 60 e 90 dias.

“A aquisição fortalece nossa atuação em mercados onde temos presença relevante”, afirma a ArcelorMittal em nota.

Fundada em 1971, a Tuper tem sede em São Bento do Sul, em Santa Catarina, e atua nos setores automotivo, de construção civil e óleo e gás. Sua capacidade de processamento é de 826.000 toneladas por ano.

A compra acontece num momento em que a Arcelor busca reforçar sua atuação em produtos de maior valor agregado. A Tuper, com três plantas industriais e 1.800 funcionários, é peça-chave nessa estratégia.

Origem na indústria automotiva

Fundada em 1971, a Tuper começou como fabricante de escapamentos automotivos. Ao longo dos anos, verticalizou a produção e ampliou o portfólio.

Hoje, fabrica tubos de aço com costura, peças e componentes automotivos, estacas tubulares, telhas, andaimes e perfis metálicos. Seu maior ativo é a diversificação: atende desde o setor automotivo até construção civil, óleo e gás e energia solar.

A empresa opera três plantas industriais em São Bento do Sul, com área de 120 mil m² e 1.800 funcionários. Tem ainda 21 centros de distribuição espalhados por 17 estados.

Receita bilionária, margens pressionadas

O último dado público de faturamento é de 2023, quando a empresa faturou 2 bilhões de reais, com um endividamento de R$ 462 milhões.

A volatilidade na demanda por aço e oscilação nos preços da commodity impactam diretamente os resultados da empresa. O setor também convive com forte concorrência de produtos importados, principalmente da Ásia, o que pressiona margens.

A aquisição reforça a estratégia da ArcelorMittal de expandir a oferta de produtos com maior valor agregado. A estrutura fabril e a malha logística da Tuper trazem sinergias diretas para ampliar a distribuição e diversificar o portfólio do grupo.

A compra também responde a uma tendência de consolidação industrial em meio a um ciclo de juros ainda elevados e crédito restrito. Grandes grupos buscam integrar operações para ganhar escala e reduzir custos.

Com a submissão ao CADE feita neste mês de março, a expectativa da ArcelorMittal é obter aprovação em até 90 dias.