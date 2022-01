Após vender lojas, Pão de Açúcar faz leilão do que restou do Extra

Após vender 71 lojas do Extra Hiper para o atacarejo Assaí por 5,2 bilhões de reais, o Grupo Pão de Açúcar está colocando em leilão milhares de itens remanescentes das unidades. Os bens podem ser arrematados até o dia 12 de janeiro, por meio de lances eletrônicos no site de leilões Superbid.

São 21 lotes, totalizando mais de 30 mil itens, pertencentes a diversas lojas do Extra Hiper nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Há opções de mobiliário, peças, produtos de segurança, infraestrutura, balcões, compressores, ar-condicionado, gôndolas, fogões industriais, bancadas, entre outros.

Os lances iniciais variam de 118,8 mil a 940,4 mil reais. De acordo com os organizadores do pregão, os bens são um atrativo para mercados de pequeno, médio e grande portes, além de investidores, empreendedores e pessoas interessadas em revenda. Para mais detalhes dos lotes e do leilão, basta acessar este link.

Antes de colocar equipamentos em leilão, o Extra Hiper já havia feito uma mega liquidação para queima de estoque.

Em outubro, o Grupo Pão de Açúcar anunciou que iria desativar a marca Extra Hiper - que tinha 103 lojas, das quais 71 vão virar atacarejos do Assaí e as demais vão ser transformadas em supermercados.

Das lojas a serem desativadas, mais da metade fica em municípios com mais de meio milhão de habitantes, enquanto 25 estão na capital paulista.

O fim do Extra Hiper é mais um passo de um movimento de despedida dos hipermercados no país, em especial nas grandes cidades.