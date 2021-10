GPA desiste de bandeira Extra Hiper e faz acordo de até R$5,2 bi com Assaí

O GPA anunciou nesta quinta-feira o fim da bandeira de hipermercados Extra Hiper, abandonando um segmento do mercado que vem enfrentando dificuldades em crescer diante da concorrência com o atacarejo e impactos da pandemia sobre os consumidores.

O fim da bandeira foi acertado em um acordo com o Assaí, grupo de atacarejo do francês Casino, que também é controlador do GPA, segundo fato relevante.

Pelo acordo, calculado em até 5,2 bilhões de reais, o GPA vai passar para o Assaí 71 lojas Extra Hiper que serão convertidas para atacarejo. O GPA terminou o primeiro semestre com 103 lojas Extra Hiper.

O Assaí vai pagar 4 bilhões de reais ao GPA em prestações que vencem entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. O 1,2 bilhão de reais restante será pago ao GPA por um fundo imobiliário que tem garantia do Assaí.

O GPA não deu detalhes sobre o fundo, mas afirmou que o fundo vai alugar 17 imóveis que antes eram da empresa ao Assaí por 20 anos renováveis por igual período.

Há tempos o GPA tem buscado melhorar os resultados da bandeira de hipermercados Extra, que tem enfrentado forte concorrência de empresas de atacarejo que incluem, além do Assaí, o Atacadão, do grupo Carrefour Brasil.

Enquanto isso, o Assaí tem tocado uma agressiva campanha de expansão de lojas, ingressando em novos Estados do país em um momento em que a renda da população segue pressionada por desemprego e alta da inflação.

Em julho, o presidente do GPA, Jorge Faiçal, afirmou em teleconferência com analistas que a empresa manteria a estratégia que vinha implementado nos últimos meses, de redução dos preços dos produtos do Extra Hiper. O executivo, porém, afirmou que o objetivo não era transformar a bandeira em atacarejo, formato que vinha impulsionando o grupo até a cisão do Assaí mais cedo neste ano.

"A transação foi concebida sob um racional claro do ponto de vista de negócios e financeiro, para as duas companhias, com potencial de significativa criação de valor para os seus respectivos acionistas", afirmou o GPA no fato relevante.

Com o negócio, o GPA reforça ainda mais o foco em segmentos "premium" e de proximidade "notadamente com as bandeiras Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra, além de reforçar a posição de liderança do GPA no varejo e e-commerce alimentar no país", disse Faiçal, no fato relevante.

O executivo acrescentou que a "bandeira Extra Hiper será descontinuada" e as lojas do formato que não foram envolvidas na operação serão convertidas para outras bandeiras "com maior potencial de rentabilidade".

Segundo o GPA, como ambas as companhias são controladas pelo Casino, a transação foi aprovada "exclusivamente com os votos dos conselheiros independentes de GPA e Assaí".