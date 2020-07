Depois de trazer a assinatura de benefícios Prime, no ano passado, agora a americana Amazon traz o programa de compras recorrentes chamado Programe e Poupe. A ideia é a seguinte: você sempre compra os mesmos produtos de tempos em tempos, e pode programar essas entregas com antecedência e receber 10% de desconto no valor de todos os pedidos e frete gratuito a partir da segunda entrega.

Os pedidos podem ser mensais ou até semestrais e são faturados no cartão de crédito do cliente antes do envio. Os descontos são dados com base nos preços sugeridos no momento da renovação da compra – e a Amazon se compromete a enviar um e-mail de alerta antes da conclusão automática da compra. A empresa ressalta que a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento.

Melina Ioshii, líder da categoria de consumíveis da Amazon, afirma que a novidade visa levar conveniência ao dia a dia do brasileiro. “Nosso objetivo é cuidar da parte operacional, tirar a preocupação dos clientes, para que eles possam aproveitar melhor o tempo que têm em casa”, disse Ioshii, em nota à EXAME.

Os produtos disponíveis para compra no site de comércio eletrônico da empresa americana são de marcas como Pampers, Lysoform, L’Oreal, Veja, Nestlé e Hills e de fabricantes como Procter & Gamble e Reckitt Benckiser e vão de papel higiênico a absorvente e de itens de limpeza para casa a fraldas.

Para as pessoas que também forem assinantes do Amazon Prime, que oferece frete grátis para diversos produtos, os descontos no Programe e Poupe chegam a 15%. Vale notar que não há taxas cobradas pela empresa no programa de entregas recorrentes.

O sistema de compra em formato de assinatura pode dar maior previsibilidade de receita para a companhia no Brasil e no mundo. Por aqui, o modelo de vendas recorrentes é adotado por concorrentes como a Shopper e a Home Refill.

Vale lembrar que o papel higiênico foi o item mais vendido na Black Friday de 2019 na Magazine Luiza. Ou seja, os brasileiros podem, sim, passar a comprar esse tipo de produto via internet, desde que o preço seja bom.