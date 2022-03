Alok lança empresa de produtos de áudio em parceria com a WAP

O DJ Alok está se aventurando no mundo dos negócios e lançando uma marca de produtos de áudio em parceria com a WAP, conhecida por seus aspiradores e lavadoras de alta pressão.

Batizada de WAAW, a empresa irá comercializar fones de ouvidos, caixas de som e headphones mirando em um segmento low cost, com preços que vão variar de R$ 59,90 a R$ 1.199, 90.

A ideia é competir com marcas consagradas, como a JBL, mas oferecer produtos com preços mais acessíveis. A previsão é que os itens estejam disponíveis nas lojas brasileiras nas primeiras semanas de junho e, futuramente, alcancem o mercado internacional.

"Atualmente o mercado de caixas de som e fones de ouvido é concentrado em poucos players e isso representa uma ótima oportunidade, pois é um mercado que vem apresentando um crescimento acelerado nos últimos anos e tem um potencial econômico enorme", diz Paulo Sanford, CEO da WAP.

Além de ser garoto-propaganda da marca, Alok atuará ativamente na estratégia de negócio e marketing da WAAW, com captação de parcerias, ativação da marca e desenvolvimento de novos produtos.

A ambição do DJ brasileiro com o negócio é grande. A meta da WAAW é chegar em 10% de participação de mercado nos próximos dois anos.

Os produtos da WAAW serão vendidos em um site próprio e nos principais marketplaces brasileiros, além de lojas físicas. A estimativa é que os canais digitais representem cerca de 70% das vendas e o varejo físico 30%.

Parte dos lucros com a WAAW serão destinados para ações de ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Corporate Governance) por meio do Instituto Alok, criado pelo DJ.

“Com a WAAW, além de propiciar uma experiência singular e de alta qualidade na forma de ouvir música, tenho a missão de contribuir no desenvolvimento humano e preservação do meio ambiente por meio de ações ESG”, disse Alok.