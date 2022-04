ABF premia maiores franquias do Brasil em meio a retomada do setor

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Depois de dois anos em um hiato de eventos presenciais, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) vai retomar seu tradicional encontro anual de líderes do franchising brasileiro. Nesta sexta-feira, 29, a associação vai reunir as principais redes de franquia e personalidades do franchising em uma cerimônia de premiação que reconhecerá as redes de maior destaque em 2022.

Durante a ocasião serão anunciados os vencedores do Prêmio Destaque Franchising 2022 nas categorias Franqueador do Ano, Franqueado do Ano, Personalidade Pública, Personalidade do Franchising, Jornalismo, Trabalho Acadêmico e Sustentabilidade. Além destas categorias, a ABF irá entregar o Selo de Excelência em Franchising, principal termômetro para mensurar resultados e relacionamento positivo entre franqueadores e franqueados, para 257 diferentes redes.

O selo é considerado uma chancela para as redes de franquia, atestando a qualidade de marcas no quesito relacionamento com franqueados, em termos de apoio, treinamentos, informações claras, lucratividade e retorno do investimento na rede. A edição de 2022 do Selo de Excelência em Franchising, segundo a ABF, recebeu número recorde de inscritos. Ao todo, foram 305 redes inscritas.

O cenário das franquias no Brasil

Após enfrentar grandes baques econômicos em função da pandemia de covid-19, o setor de franquias finalmente voltou a respirar. Dados da ABF mostram que o setor cresceu 10,7% em 2021, mesmo em meio a restrições para atividades presenciais. Somadas as 11 categorias de franquias mapeadas pela ABF, o faturamento do setor no ano passado foi de R$ 185 bilhões, um patamar próximo ao visto antes da pandemia, em 2019.

As franquias também cresceram em número de unidades e marcas franqueadoras. Segundo o balanço do setor feito pela ABF em 2021, atualmente são 170.999 operações abertas, 9,1% a mais do que em 2020, e 2.882 redes de franquias, 8% acima do ano anterior.

Em meio a tendência de digitalização, o setor de franquias também explorou novos formatos nos últimos anos. Segundo o estudo, houve uma disseminação maior de modelos como home based e franquias digitais, mostrando a atratividade do setor, que agora atrai novos segmentos e assim, também evidencia possíveis novos rumos para o crescimento de redes tradicionais.

Projeções

Para 2022, a ABF estima um crescimento de 9% no faturamento das franquias brasileiras. Segundo a associação, também deve haver um aumento de 2% das redes, de 5% em unidades e também de 5% no número de empregos diretos gerados pelo setor.