A startup que cresceu 400% acabando com a burocracia nas empresas e hoje é um negócio em expansão

Assim como muitos empreendedores brasileiros, a história empreendedora de Martin Luther Candido e Silva começou ainda criança, se espelhando na família.

A mãe, funcionária pública de uma grande empresa brasileira, dedicava parte dos proventos para investir na economia real. Teve restaurante, salão de cabeleireiros, lojas de costura, de roupa. Apesar dos esforços, cada negócio acabou por morrer em uma fase da vida.

“É como se eu estivesse em jogo de videogame e a cada fase visse um chefão e o que precisaria ser aprendido para seguir adiante", diz.

Cada derrocada, porém, serviu como lição que Candido incorporou para fazer seu próprio negócio em 2015. Ele é um dos fundadores da Biti9.

A startup começou como uma consultoria de tecnologia, alocando profissionais para acelerar a digitalização de processos em empresas como a montadora Caoa.

E avançou com a Porto (ex-Porto Seguro) para o modelo atual, uma fábrica de robôs que automatiza todos aqueles procedimentos burocráticos, manuais e que ninguém gosta de fazer.

"Temos automações em diversos setores dentro de uma mesma empresa", afirma. "São grandes corporações, temos automações em áreas financeiras, contábeis, tributária, entrada de nota. Sabemos a dinâmica e dificuldade do país em lidar com trâmite burocrático, e resolvemos isso".

Como a Biti9 escalou seu negócio

Com essa tecnologia, a empresa passou por uma forte onda de crescimento nos últimos anos. Em 2023, faturou 8,5 milhões de reais, quase que o dobro do ano anterior, quando também cresceu quatro vezes.

Neste último ano, a aposta para o crescimento foi olhar os setores para os quais ainda não prestava serviços, e focar em soluções para eles. Na principal mira, o agronegócio.

“Nós percebemos que o mercado estava passando por muitas fusões e aquisições. Isso fez com que as empresas inchassem e perdessem celeridade”, afirma Candido.

Para entrar no setor, a empresa investiu em uma nova vertical, de integração, que olha para os sistemas usados pelas companhias e estrutura como conectar os ponteiros e gerar ganho de eficiência em curto espaço de tempo.

Como a Biti9 virou um Negócio em Expansão

No ano passado, Candido decidiu inscrever a Biti9 no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo brasileiro. O levantamento celebra pequenas e médias empresas cujo faturamento esteja crescendo ano após ano.

No caso da Biti9, a empresa contava com a receita operacional líquida de R$ 4,2 milhões, 422% de expansão em relação a 2021.

Assim como diversos outros empreendedores, ele foi entrevistado pela equipe da EXAME para contar sua história.

A surpresa aconteceu no dia do evento presencial, em São Paulo, que celebra o resultado e que consolida o anuário como um grande encontro de empreendedorismo no país: Candido foi um dos empresários que apareceu na capa da edição especial da revista.

"Naquele momento em que me vi representando a empresa e dezenas de pessoas na capa da EXAME, foi minha grande vitória", diz Candido.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024

Em 2023, a empresa cresceu três vezes a quantidade de novos clientes em relação ao ano anterior. E o empresário atribui ao ranking parte desse crescimento. "A representativade de ter exposto nossa marca dentro do ranking, independente da colocação, nos posicionou como uma marca de credibilidade. O prêmio consolida tudo isso".

Como se inscrever para o Negócios em Expansão 2024

Assim como Candido, novos empreendedores e empreendedoras têm a oportunidade de ver suas histórias sendo contadas na EXAME e de participar deste que já é considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.

Em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (do mesmo grupo de controle da EXAME), e o suporte técnico da PwC Brasil, o ranking Negócios em Expansão 2024 vai mostrar as empresas brasileiras emergentes que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

Em 2024, o ranking listará os negócios de acordo com a evolução da receita operacional líquida em 2023. Quem cresceu mais ao longo do ano passado ficará mais bem colocado no ranking.

A inscrição é 100% gratuita.

Quem pode participar?

Grupos econômicos ou empresas privadas sediados no Brasil, com receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.

Grupos econômicos tais como empresas com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais deverão apresentar o seu resultado de forma consolidada.

Empresas que integrarem o ranking com os dados das demonstrações contabéis consolidadas não poderão incluir como participantes no ranking as demonstrações contabéis de suas companhias controladas. Casos específicos serão avaliados por comissão especial formada por EXAME e BTG Pactual.

Como posso participar do ranking EXAME de Negócios em Expansão 2024?

As empresas deverão enviar, até o dia 6/5/2024, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2022 e 2023 e preencher um formulário com dados cadastrais do negócio.

Os demonstrativos contábeis e as informações cadastrais da empresa serão então validados e compilados pela PwC Brasil. Leia aqui o regulamento completo do ranking.

As agregações e o ranqueamento das empresas serão revisados por uma comissão especial formada por membros da EXAME e BTG Pactual, para garantir a verossimilhança do ranking com a realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de participantes.

De que maneira posso usar a premiação?

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar. Algumas das maneiras pelas quais os vencedores e empresas melhor ranqueadas podem se destacar: