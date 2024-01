O agro no alvo: a Biti9 chegou a R$ 8,5 milhões em receita com entrada em novos mercados e serviços

A automação de tarefas repetitivas nas empresas dos clientes garantiu à paulistana Biti9 uma receita de 4,2 milhões de reais em 2022 — 422% acima de 2021. Foi no segundo semestre daquele ano que a empresa percebeu que poderia explorar outros setores para escalar o negócio. Olhou para o PIB brasileiro e percebeu que não tinha nenhum cliente do agronegócio. Criada em 2015 como uma consultoria de tecnologia, a Biti9 prosperou nos setores industriais e de serviços. No portfólio estão clientes como a seguradora Porto, a rede de shopping centers Iguatemi e a cervejaria Petrópolis. Entrou nessas empresas com robôs de automação capazes de gerir processos burocráticos. Na lista de atividades estão validações de notas fiscais e, ainda, a gestão da contratação de profissionais. Uma vez cadastrados os novos funcionários, os robôs solicitam os benefícios como VR e VA, assim como os demais planos oferecidos pela empresa.

A penetração no agro contribuiu para que a empresa faturasse 8,5 milhões de reais em 2023. Pouco mais de um ano depois do início da estratégia, 25,49% de seus clientes são do setor. “Nós percebemos que o mercado estava passando por muitas fusões e aquisições. Isso fez com que as empresas inchassem e perdessem celeridade”, afirma Martin Luther Candido e Silva, cofundador e CEO da Biti9. Para entrar no setor, a empresa investiu em uma nova vertical, de integração, que olha para os sistemas usados pelas companhias e estrutura como conectar os ponteiros e gerar ganho de eficiência em curto espaço de tempo.

A demanda do setor veio também em forma de projetos de inteligência artificial generativa. Como muitos produtores trabalham com safras sazonais e têm alto fluxo de contratações e desligamentos, a automação de leitura de documentos foi uma das atividades mais solicitadas. “A chancela de final de execução é sempre do humano, mas o robô faz 80% do processo”, afirma Candido. Neste ano, a visão macroeconômica da Biti9 está de olho em outra tendência, a retomada do mercado de seguros, já conhecido da empresa. Juntos, agro e seguros devem impulsionar a receita a 15,3 milhões de reais.