O Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 ajudará sua empresa a economizar nas transações bancárias

Para ajudar você a economizar e manter a eficiência financeira da sua empresa, este ano, o Ranking Exame Negócios em Expansão 2024 juntamente com seu parceiro no projeto, o BTG Pactual, prepararam uma promoção exclusiva.

Ao realizar a inscrição do seu negócio no anuário e abrir uma conta PJ do BTG Pactual Empresas, você ganhará isenção no Plano de Benefícios da conta, podendo escolher entre 6 meses de isenção no Plano Intermediário ou 3 meses de isenção no Plano Avançado. Esses planos são pacotes de serviços bancários, feitos para atender às necessidades de cada empresa.

Aproveite a oportunidade! As inscrições para o Ranking Exame Negócios Expansão 2024 são gratuitas e estão abertas até o dia 6 de maio de 2024 no site oficial do projeto.

Conheça a conta PJ do BTG Pactual e os principais benefícios

Com a conta PJ, as empresas podem fazer transferências via PIX ilimitadas e gratuitas, emitir boletos, pagar contas e tributos, solicitar cartão de débito e crédito, solicitar a antecipação das vendas feitas no cartão de crédito e receber no mesmo dia, e muito mais.

Além de ter atendimento humanizado 24h, todos os dias.

O BTG também disponibiliza Planos de Benefícios, que ajuda a empresa a crescer e economizar:

Plano Básico

Investimento: Gratuito

Benefícios: 30 transações grátis ao mês, incluindo TED, Liquidação de Boleto e QR Code. Transação excedente: R$ 1,90.

A empresa ainda conta com 5 saques no débito, R$ 9,00 em cada negativação expressa, criação de usuários ilimitada e até 2 automações.

Plano Intermediário

Investimento: R$ 75,00/mês

Benefícios: 75 transações ao mês, incluindo TED, Liquidação de Boleto e QR Code. Transação excedente: R$ 1,70.

A empresa ainda conta com 10 saques no débito, R$ 7,50 em cada negativação expressa, criação de usuários ilimitada e até 5 automações.

Plano Avançado

Investimento: R$ 200,00/mês

Benefícios: 200 transações ao mês, incluindo TED, Liquidação de Boleto e QR Code. Transação excedente: R$ 1,50.

A empresa ainda conta com 20 saques no débito, R$ 6,00 em cada negativação expressa, criação de usuários e automações ilimitados, além de atendimento prioritário em nossa Central.

Como participar da promoção? É simples! Confira.

Primeiro, é preciso inscrever sua empresa no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024. As inscrições vão até 6/05/2024. Quando finalizar a inscrição, a oferta estará disponível para você abrir sua conta PJ, escolher seu Plano de Benefícios e aproveitar as soluções completas feitas para o seu negócio.

Quem pode participar do Ranking Exame Negócios em Expansão 2024?

São elegíveis grupos econômicos ou empresas privadas com sede no Brasil que apresentarem receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.

É preciso que as empresas participantes preencham um formulário de cadastro de dados e enviem, até 6 de maio de 2024, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2022 e de 2023. Veja aqui os seis passos para inscrever sua empresa no ranking.

Vale destacar que grupos econômicos que contarem com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais deverão apresentar seus resultados de forma consolidada. Veja aqui o regulamento completo do ranking.