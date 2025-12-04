Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

A máquina de criar bilionários: 196 fortunas nasceram em 12 meses

Relatório da UBS revela explosão de riqueza em 2025, com novos bilionários surgindo em tecnologia, infraestrutura, saúde e criptoativos

Dinheiro; poupança (Natalya Kosarevich/Getty Images)

Dinheiro; poupança (Natalya Kosarevich/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09h31.

O mundo registrou em 2025 a criação de 196 novos bilionários self-made, o segundo maior número já contabilizado em um único ano, segundo o relatório Billionaire Ambitions, da UBS. O grupo impulsionou a fortuna total dos bilionários globais para US$ 15,8 trilhões, um salto de 13% em apenas 12 meses.

A nova safra de bilionários inclui fundadores de empresas em setores como biotecnologia, infraestrutura, bebidas e criptoativos. A maior parte das fortunas emergiu nos Estados Unidos e na China, principais polos da nova geração de super-ricos.

Self-made em setores diversos

Entre os nomes citados estão Ben Lamm, da Colossal Biosciences; Michael Dorrell, da Stonepeak Partners; os irmãos Zhang, da Mixue Ice Cream and Tea; e Justin Sun, do setor de criptoativos. O relatório destaca que, ao contrário do que se viu em anos anteriores, os novos bilionários não vêm apenas da tecnologia.

A diversificação dos setores revela um novo padrão de geração de riqueza, mesmo em um cenário de incerteza econômica global.

Riqueza concentrada e em transição

O relatório também contabiliza 91 novos bilionários por herança, que somam US$ 298 bilhões em transferências patrimoniais. A UBS estima que, nos próximos 15 anos, pelo menos US$ 5,9 trilhões passarão para a próxima geração.

Com mais de um terço dos bilionários já tendo se mudado de país, a mobilidade global é outro fator que molda o novo mapa da riqueza. Suíça, Estados Unidos, Singapura e Emirados Árabes se mantêm como destinos preferidos.

O estudo da UBS entrevistou 87 bilionários e analisou dados de 47 mercados. O relatório aponta que, apesar da pressão regulatória e da instabilidade geopolítica, a máquina global de criar fortunas continua ativa — e mais veloz do que nunca.

Acompanhe tudo sobre:Bilionários

Mais de Negócios

O clube dos US$ 15 trilhões: fortuna global cresce 13% em 2025

Número de bilionários do mundo bate recorde em 2025

Franquias faturam R$ 76 bilhões no 3º trimestre

Startup capta R$ 15 milhões para evitar que marcas de saúde e beleza colapsem

Mais na Exame

Negócios

O clube dos US$ 15 trilhões: fortuna global cresce 13% em 2025

Tecnologia

O 'problema de caixa' da Nvidia que muita empresa gostaria de ter

Ciência

Superlua desta quinta é a última do ano; veja como observar o fenômeno

Inteligência Artificial

DeepMind troca ambição de decifrar redes neurais por abordagem pragmática na IA