7 opções de hospedagens sustentáveis pelo Brasil

Foi-se o tempo em que sustentabilidade era uma preocupação exclusiva das empresas. A preocupação com a preservação do meio ambiente está cada vez mais presente na cabeça do cidadão comum - até mesmo em momento de férias, lazer e diversão. Segundo um relatório recente da Booking.com, feito a partir de entrevistas com 30 mil viajantes em 32 países, o Brasil é o terceiro país que mais considera importante viajar de maneira sustentável. A pesquisa descobriu ainda que 90% dos entrevistados brasileiros afirmaram que pretendem viajar de maneira mais ecologicamente correta nos próximos 12 meses.

Não à toa, os sites de busca por hospedagem têm criado facilidades para ajudar os viajantes mais conscientes. Na Booking.com, é possível utilizar o filtro “Viagem Sustentável” para encontrar acomodações que se empenham em reduzir o impacto no planeta. Já o AirBnb, outro gigante dessa indústria, tem ensinado seus anfitriões sobre práticas sustentáveis e também incluiu o filtro “Sem energia pública”, que permite ao viajante encontrar hospedagens energeticamente auto suficientes.

Para te inspirar a escolher uma acomodação mais sustentável, o Net Zero selecionou sete hospedagens pelo Brasil que são exemplos de sustentabilidade. Confira:

Altar - Joanópolis, Brasil - https://www.airbnb.com.br/rooms/41271157

Projeto do empresário da noite paulistana Facundo Guerra, o Altar é uma casa flutuante 100% auto suficiente. Há 2 horas da capital paulista, o local propõe uma desconexão com o mundo, em troca de uma conexão total com a natureza. E com zero impacto ambiental: construída com madeira de reflorestamento, a casa-embarcação possui sistema de energia solar e tratamento próprio de resíduos.

Belmond Hotel das Cataratas - Foz do Iguaçu - https://www.booking.com/hotel/br/das-cataratas.pt-br.html

Construído de frente para as Cataratas do Iguaçu, esse tradicionalíssimo hotel da tríplice fronteira conseguiu o selo de “Viagem Sustentável” no Booking.com após banir o uso de plásticos descartáveis dos seus amenities, como shampoo, condicionador e sabonete líquido.



Ecolodge Haras Eclia - Cunha - https://www.airbnb.com.br/rooms/50569106

Ao reformar essa propriedade, que fica quase na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, o anfitrião buscou o menor impacto ambiental possível. Todas as madeiras dos batentes de portas e janelas, pisos, rodapés, caibro, esteio, barrotes são de eucalipto plantado na propriedade. O esgoto é tratado por biodigestores e o aquecimento da casa e da piscina são por energia solar.

Gerthrudes Bed & Breakfast - Rio de Janeiro, RJ - https://www.booking.com/hotel/br/gerthrudes-bed-amp-breakfast.pt-br.html

Ser sustentável significa também se preocupar com a comunidade à sua volta. Este hostel no tradicional bairro de Santa Tereza, na capital fluminense, investe parte das suas receitas em projetos comunitários ou de sustentabilidade e oferece informações sobre ecossistemas, patrimônio e cultura da região, entre outras iniciativas. Por isso, a propriedade também ganhou o selo de “Viagem Sustentável” do Booking.com.

Casa Vista - Extrema, MG - https://www.airbnb.com.br/rooms/43487420

Mistura de acomodação com instalação artística há cerca de 100km de São Paulo, essa casa foi toda pensada por artistas para conectar o hóspede com o mundo real e a com a natureza através da arte e de vivências e práticas sustentáveis. A propriedade conta com energia solar, água potável proveniente de uma nascente local, pomar e uma estufa com horta.



La-Do-Morro - Arroio do Meio, RS - https://www.airbnb.com.br/rooms/48316813



Acomodações sustentáveis precisam necessariamente custar mais caro? Não! E essa acomodação no Morro Gaúcho é a prova disso: feita a partir da reutilização de um antigo container, a casa é alimentada por energia solar e tem diárias a partir de R$ 180.



Tyne House - Represa do Capivari, PR - https://www.airbnb.com.br/rooms/52300526

Outro exemplo de sustentabilidade que não custa caro. Com diárias a partir de R$ 140, essa mini casinha no interior do Paraná foi pensada como um Projeto Eco sustentável, colocando o visitante em contato com a agroecologia e a bio construção. Toda a energia elétrica que abastece a propriedade é gerada a partir de painéis solares.