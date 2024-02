5 motivos do porquê empresas devem incentivar a vacinação contra a covid-19

No final de 2023, o Ministério da Saúde atualizou sua lista de doenças ocupacionais, que são aquelas relacionadas ao trabalho. Mais de 160 patologias entraram para a lista, incluindo a covid-19 — o que reconhece a exposição no ambiente de trabalho como um fator de risco para a infecção pelo SARS-CoV-2 [I].

Apesar de o fim da situação emergencial de saúde para a covid-19 ter sido decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no início do ano passado, não significa que o vírus deixará de circular[II]. Justamente por isso, manter o calendário vacinal em dia continua sendo importante [III]; afinal, o SARS-CoV-2 tem o potencial de danos à saúde, especialmente em grupos de risco, podendo levar a óbito e hospitalização[IV, V] . Além disso, o SARS-CoV-2 continua sofrendo mutações e novas variantes continuam surgindo, o que ainda levam as pessoas ao isolamento ou afastamento do trabalho[VI].

Nessa árdua e contínua batalha contra o vírus, as empresas desempenham um papel crucial, já que elas são um dos grandes pontos de encontro presencial das pessoas em suas rotinas. “O trabalho presencial tem uma grande influência na cadeia de transmissão de todas as doenças respiratórias, incluindo a covid-19, porque aumenta as possibilidades de circulação do vírus”, explica a Dra. Rosana Richtmann (CRM 50470-SP), infectologista do Instituto Emílio Ribas. “Por isso, programas de incentivo à vacinação contra a covid-19 e várias outras doenças são fundamentais.”

Outro fator que tem impacto direto quando falamos na produtividade do ambiente de trabalho são os sintomas derivados da “síndrome pós-covid” ou “covid longa”[VII]. Um dos principais sintomas é o que convencionou-se chamar de brain fog (“nevoeiro cerebral”, em português), uma dificuldade de raciocínio[VIII] — que tira a capacidade de concentração e tem se mostrado uma grande vilã da produtividade nas corporações. “Esse é um prejuízo importante, cuja fisiopatologia (mecanismo de ação no corpo) ainda não foi entendida exatamente”, explica Richtmann. “Esse nevoeiro pode prejudicar bastante o desempenho dos profissionais”.

Veja abaixo cinco motivos pelos quais as empresas deveriam continuar incentivando seus funcionários a se vacinarem:

Diminui o número de faltas e afastamentos de funcionários doentes

Como já vimos, o trabalho presencial desempenha um papel decisivo na cadeia de transmissão da covid-19, já que é onde as pessoas têm contato umas com as outras todos os dias. Portanto, quanto mais atualizada for a cobertura vacinal entre essas pessoas, menor é a circulação do vírus [IX] e, consequentemente, diminuem as chances de elas terem de se afastar do trabalho por motivos de doença.

“A literatura científica recente tem encontrado evidências de que a vacinação é altamente custo-efetiva do ponto de vista público-social, mas também do ponto de vista privado” [X], explica o Dr. Gesner Oliveira, professor de economia na Fundação Getulio Vargas, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura & Soluções Ambientais (FGVceisa) e sócio da GO Associados. “Um quadro funcional imunizado tende a ser mais produtivo, não só pela menor probabilidade de faltas, mas pela menor sobrecarga daqueles que precisam cobrir os afastados e pela menor rotatividade, que reduz custos de recrutamento e treinamento”. Agrega valor à empresa enquanto marca empregadora

Hoje em dia, ser um bom local de trabalho para os funcionários é uma estratégia importante para gerar uma percepção positiva sobre a marca — e a vacinação colabora fortemente para esse objetivo, já que fortalece o sentimento de cuidados com os funcionários, pertencimento e confiança entre os colaboradores e a empresa.

“Em tempos de práticas de ESG, é natural que os colaboradores exijam posturas mais comprometidas das empresas onde trabalham”, diz o economista, lembrando que muitos desses compromissos maximizam o valor das companhias perante os seus interessados. “Isso quer dizer que incentivar a vacinação aumenta a produtividade não só porque as pessoas ficam mais saudáveis, mas porque elas sentem que seus interesses estão alinhados ao da organização da qual fazem parte.” Adultos que não fazem parte de grupos prioritários ainda podem finalizar o esquema vacinal pelo SUS

Apesar do anúncio do Ministério da Saúde da entrada da vacinação contra a covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação, em 2024, com foco em crianças de seis meses a menores de 5 anos e grupos prioritários com maior risco de desenvolver formas graves da doença, a vacinação contra a covid-19 atualmente segue disponível no sistema público de saúde para aqueles que precisam completar o esquema vacinal primário e não fazem parte do grupo de prioridade [XI].

Para ser imunizado contra a covid-19, basta comparecer a qualquer unidade básica de saúde com um documento com foto. Se a pessoa tiver o cartão do SUS, levar também. De acordo com o histórico vacinal, os profissionais de saúde avaliarão a necessidade individual de doses faltantes, e, se houver, aplicarão a dose necessária [XI]. A vacinação é a principal medida para prevenir casos graves e hospitalizações

O resultado mais notório da vacinação em massa é a redução de casos graves de covid-19, hospitalizações e óbitos2. É um dos méritos das vacinas, que, mesmo não impedindo totalmente a replicação do vírus no corpo, conseguem reduzir o seu impacto, dando mais tempo para o nosso sistema imunológico combater a infecção [XII]. Preserva o sistema de saúde

Ainda que não desenvolvam um quadro grave de covid-19, os infectados pelo SARS-CoV-2 que apresentam algum tipo de sintoma precisam do diagnóstico, de preferência o mais precoce possível [XIII]. Como estamos convivendo com o vírus, em uma de suas ondas o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado, prejudicando o cuidado com outros pacientes que precisam de atendimento.

Com a vacinação e a consequente diminuição dos casos graves, os atendimentos são mais simples — e os hospitais conseguem absorvê-los sem comprometer o restante de suas operações [XIV].

