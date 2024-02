Carnaval sem dor de cabeça: B.Boost lança shot antirressaca com foco nos foliões

Em fevereiro, chega ao mercado um produto que promete mudar a cara da Quarta-feira de Cinzas, dia oficial da ressaca para o brasileiro, após quatro dias de Carnaval.

O B.Boost Shot Drink é um pré-drinque inovador, que tem na sua fórmula ativos que ajudam a metabolizar o álcool, reduzindo seus efeitos colaterais. Ele elimina a clássica fadiga pós-folia e alivia os sintomas da ressaca. Basta tomar uma dose 1h antes de ingerir bebida alcoólica em cada dia de festa para chegar à quarta-feira mais inteiro e bem-disposto.

O lançamento do produto acontece no próximo dia 11, no camarote Nº 1, um dos mais tradicionais e badalados da Sapucaí, no Rio de Janeiro, com a presença dos embaixadores da marca e de outros artistas. A partir dessa data, o antirressaca já poderá ser adquirido no site da B.Boost para chegar a tempo do Carnaval.

Prático, saboroso e eficiente

Embora existam produtos com proposta semelhante, a maioria deles é em comprimido ou cápsula, pouco práticos para serem ingeridos, por exemplo, a novidade da B.Boost é uma solução líquida, muito saborosa e que vem em sachês já com a dose certa. O folião leva no bolso, depois é só abrir a embalagem e tomar onde estiver.

Mais do que a praticidade de consumo, o grande diferencial fica por conta da eficácia do produto, impedindo que o efeito do álcool vire toxina no fígado. Segundo a especialista da B.Boost, a fórmula exclusiva e a alta qualidade das matérias-primas utilizadas é que fazem toda a diferença no resultado.

Conforme estudos e baseado na literatura, por ser líquido o pré-drinque também se diferencia pela rápida e eficiente absorção. Apesar de muito eficaz, o pré-drinque não é uma blindagem para exagerar na bebida.

O produto foi pensado para ser usado o ano todo, além do Carnaval. Por isso, serão vendidos em caixas com cinco, oito, 15 e 30 unidades. Os packs possuem valores a partir de R$ 75.

Marca é novidade no mercado

O lançamento do Shot Drink acontece junto com a apresentação da marca B.Boost ao mercado. A empresa chega com um portfólio moderno, elaborado por um time de especialistas e que abrange diferentes aspectos da saúde.

Além do antirressaca, para o lançamento a B.Boost traz outros seis produtos de complemento ao cuidado diário: Cabelo, Pele e Unha; Creatina Líquida; Colágeno I e UCII; Libido Feminina; Libido Masculina; e Foco e Memória.

Todo o catálogo segue o mesmo conceito inovador do pré-drinque, com soluções de alta absorção, diferentes opções de sabor e embalagens práticas para o pronto uso no formato de sachês – exceto o para Libido Masculina, que será vendido em drops.

O produto para melhora da performance sexual, aliás, foi o primeiro a ser desenvolvido e é uma das grandes apostas da B.Boost, por ser ainda mais inovador em relação ao que existe hoje no mercado, principalmente pelo formato de drops.

A linha é voltada para pessoas acima de 18 anos, de perfis variados interessadas em ter mais qualidade de vida e saúde. Não requer receita médica, mas, no caso dos produtos para libido, é preciso preencher um formulário no site, que conta com um sistema de telemedicina: as informações fornecidas serão avaliadas por uma equipe médica, e sendo aprovadas, fornecerão a correta orientação do uso.

R$ 12 milhões investidos

A B.Boost foi idealizada há três anos por um grupo de empresários de diferentes áreas (saúde, mercado financeiro, construção civil e siderurgia), atentos à mudança de hábitos do brasileiro, que passou a se cuidar mais depois da pandemia.

Nesse período, o projeto foi criteriosamente estruturado e executado, com um

Investimento, até agora, de R$ 12 milhões em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, apoiado por estudos farmacológicos e um robusto corpo técnico, formado por médicos, farmacêuticos e outros especialistas.

O objetivo foi desenvolver produtos que potencializam de fato uma maior qualidade de vida. “Para isso, tudo é produzido com o que há de melhor em matéria-prima no mundo, tendo eficácia reconhecida pela medicina e aprovação pela Anvisa. Essa excelência é prioritária para a companhia”, salienta o CEO.

Para assegurar o padrão de qualidade, a empresa tem uma atuação 360 graus na jornada de seus produtos, desde a chegada dos insumos importados, produção, controle de qualidade, expedição e logística, até o atendimento ao cliente.

O objetivo é tornar-se referência

Nesse início, a meta da B.Boost é faturar em torno de R$ 50 milhões no ano, abocanhando 1% do mercado de bem-estar. O objetivo é aumentar essa participação para 5% em cinco anos.

Para isso, o planejamento da companhia inclui investir ao longo de 2024 mais R$ 5 milhões aproximadamente em ações de publicidade e fortalecimento da marca, sem contar a expansão do portfólio.

Novos produtos já estão inclusive em desenvolvimento. Estão nos planos para este ano, por exemplo, o lançamento de produtos para ansiedade, emagrecimento, além de uma linha de vitaminas para crianças.

Todos os produtos atuais podem ser comprados no site da marca, e em breve também na loja B.Boost dentro da Amazon (exceto os produtos para libido, que precisam de aprovação médica).

No site, o cliente também pode se informar mais sobre bem-estar e saúde, serão disponibilizados e-books abordando diversos temas dentro desse universo.