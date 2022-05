5 dicas para ter sucesso no day trade

O day trade é uma estratégia de investimentos cada vez mais popular no Brasil.

As plataformas digitais estão se tornando cada vez mais simples de serem usadas para realizar day trade.

E isso atraiu centenas de milhares de investidores, que negociam enormes quantidades de ações, direitos e derivativos todos os dias.

Entretanto, é preciso saber muito bem que está fazendo e entender que existem regras simples que os day traders devem seguir para aumentar as chances de se tornar investidores de sucesso.

Para o jovem Emanuel Santos, o day trade se tornou um trabalho.

Nascido no interior do Ceará, na cidade de Forquilha, e se transformou em um dos maiores influenciadores de day traders do Brasil.

“Eu posso dizer com certeza que o day trade foi responsável por mudar minha vida em definitivo. Eu era um jovem cobrador de vans no estado do Ceará, trabalhava mais de 10h por dia e ganhava 600 reais de salário, meu salário não dava nem para eu me manter, pois, eu trabalhava pagava aluguel e tinha que comer, passava muitas dificuldades, fome, desmotivação”, comenta Santos.

Nas redes sociais ele é conhecido como o “Cangaceiro Trader”, e soma mais de 420 mil pessoas que seguem seu trabalho no Instagram e no YouTube.

Ele afirma conseguir um lucro médio mensal de R$ 500 mil, e já ter faturado R$ 17 milhões com o day trade desde o início de sua carreira.

“Essa jornada exige de você perseverança, pois uma das características do day trade é exatamente querer desistir por falta de resultados. No começo tive muita dificuldade, pois esse mercado te deixa cego e ganancioso. Tive que estudar muito e estudo até hoje, li bastantes livros que hoje me auxiliam no autoconhecimento. A partir desses preceitos, que consigo ajudar milhares de pessoas a também lucrarem com este mercado”, explica.

Por isso, reunimos algumas dicas que podem melhorar suas chances de sucesso nas negociações de day trade.

Confira 5 dicas para obter sucesso no day trade

1- Mantenha-se informado

O mercado global está sempre mudando, com ações, commodities e índices subindo e descendo constantemente.

"Na verdade, são tantos ativos em movimento que é impossível para uma única pessoa conhecer todos os diferentes fatores que influenciam o movimento do mercado. Se fosse assim, todos seríamos ricos", explica Santos.

No entanto, existem maneiras de entender melhor quais ações ou moedas podem subir ou cair.

Uma das principais formas de compreender o mercado é acompanhar as notícias.

Ler as principais publicações financeiras, agências, blogs de forex e day-trading e se inscrever em boletins informativos são ótimas maneiras de garantir que você esteja atualizado sobre tópicos, tendências, anúncios e atualizações relevantes.

Quanto mais informações você tiver ao longo do tempo - melhor será sua compreensão e capacidade de prever mudanças nos mercados globais.

2-Defina seu estilo

Antes de conhecer o mercado, é preciso se conhecer.

Entenda seus limites, suas possibilidades e quanto risco pode correr ao longo do dia.

"É preciso entender também qual é o melhor momento para operar. O mercado apresenta diferentes oportunidades e elas podem gerar bons rendimentos. Então, um trader atento e consistente, com estilo definido, sabe exatamente a hora de ir ao campo", explica Santos.

3-Gerenciar riscos

Há sempre um risco quando se trata de investir no mercado de ações.

Nenhum investimento é infalível e sempre devem ser tomadas precauções para minimizar o risco.

Uma boa maneira de reduzir o risco de perder muito dos seus fundos é definir um ponto de stop loss.

Um stop-loss é uma ordem que interrompe automaticamente uma ação que você decidiu (comprar ou vender uma ação, por exemplo) se suas perdas atingirem um determinado nível.

Dessa forma, a cada negociação, você pode decidir antecipadamente qual o valor máximo que está disposto a arriscar e saber que suas perdas não serão superiores a isso.

4- Diversifique seu portfólio

Este ponto também tem a ver com a gestão de riscos, mas é importante o suficiente para receber atenção especial.

Independentemente de você negociar apenas um tipo de instrumento (moedas, commodities, ações ou índices), você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta.

Diversidade é a palavra-chave e, como existem inúmeras opções de investimento, pode ser inteligente distribuir os fundos em diferentes transações.

"Lembre-se: mesmo os melhores traders ganham apenas cerca de 60% das vezes, mas com um portfólio diversificado e ordens de stop-loss, é possível ter mais chances de obter lucro", salienta Santos.

5-Copie investidores de sucesso

Você tem a opção de vincular seus fundos ao portfólio de um investidor experiente.

Basicamente, você escolhe um investidor cujo estilo de investimento você gosta, e tem um histórico de sucesso, e aloca uma certa quantia de fundos para seguir o exemplo.

Dessa forma, você não precisa verificar constantemente o status de suas transações e pode colocar seu dinheiro nas mãos de investidores que demonstraram lucro no passado.

Obviamente, não há garantias na negociação, e mesmo os traders mais bem-sucedidos têm sequências de perdas - então, mesmo quando você copia um trader incrivelmente bem-sucedido, você deve ter um stop-loss no lugar e distribuir seu portfólio.