Trader iniciante pode ganhar até R$3 mil/dia; veja riscos e vantagens

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Atom.

O mercado financeiro é uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos. Não à toa, o número de investidores na bolsa de valores saltou de 800 mil em 2018 para mais de 4 milhões no final de 2021, segundo dados da B3. No mesmo sentido, as buscas por day trade no Google mais do que triplicaram desde 2019.

Caracterizado pela compra e venda de ativos no mesmo dia, o day trade chama a atenção pela possibilidade de altos ganhos. Com experiência no mercado financeiro há mais de 17 anos, o cofundador da Atom e trader Joaquim Paiffer, afirma que é possível ganhar de R$ 300 a R$ 3000 por dia realizando operações na bolsa.

O objetivo das operações de day trade é obter lucro com a oscilação de preços ao longo do dia. Nesse caso, o trader não está preocupado com investimento de longo prazo e sim com as oportunidades momentâneas. O investidor tem liberdade para montar suas operações ao longo do dia e decidir quando comprar ou vender um ativo.

Não há um horário predeterminado para executar o comando de compra ou de venda de ativos e derivativos. É preciso apenas respeitar os horários limites do pregão de cada mercado na bolsa de valores. Como o mecanismo funciona é bem simples, a complexidade está em tomar a decisão certa, no momento certo.

QUERO APRENDER A GERAR RENDA EXTRA HOME OFFICE DE ATÉ 3 MIL POR DIA COM DAY TRADE

Conheça os riscos

Porém, é importante saber que ter sucesso com day trade não é tão simples. Basta olhar o número de investidores que não conseguem lucrar e, muitas vezes, acabam tendo prejuízo. Um estudo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apontou que apenas 0,8% dos investidores de day trade conseguiram obter um lucro diário superior a R$ 300. Ou seja, é uma atividade arriscada e deve ser feita com consciência.

Para atingir bons resultados, é preciso entender como funciona o processo e como montar uma boa estratégia. Por isso, o especialista em mercado financeiro Joaquim Paiffer desenvolveu a Jornada Vida de Trader. Trata-se de uma aula gratuita para ensinar a metodologia que permite lucrar entre R$ 300 e R$ 3 mil por mês com uma função home office. O conteúdo ficará disponível totalmente online e gratuitamente no dia 23 de maio, às 19h. Clique aqui para acessar a página da jornada e se inscrever.

Especialista em ações estruturadas, juros futuros e day trade, Paiffer afirma que seu objetivo é formar um time de traders consistentes. Ele ficou conhecido como uma referência no mercado financeiro após realizar operações simples e objetivas que geraram cerca de R$ 400 milhões em lucros para seus clientes da Tuchê Asset.

Esse treinamento já foi passado por Paiffer para mais de 50 mil pessoas. Durante a aula, o trader abrirá pela primeira vez ao público sua metodologia que tem sido ensinada aos seus alunos e quando aplicada gera resultados muito rentáveis. Neste dia também será feito um sorteio surpresa para os participantes da aula.

CADASTRE-SE AQUI GRATUITAMENTE PARA APRENDER A GERAR RENDA EXTRA HOME OFFICE DE ATÉ 3 MIL

