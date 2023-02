25ª edição do Empreendedor do Ano: EY anuncia a lista de homenageados. Confira

Há 25 anos, a EY – líder mundial em serviços de auditoria e consultoria – homenageia no Brasil empreendedores de sucesso, com vontade de transformar a realidade do país e criar um ambiente melhor para os negócios.

Os executivos/empreendedores homenageados são divididos em cinco categorias – entre elas, a Master, que elege aquele que representará o país na etapa global do programa, em Mônaco.

Desde 1998, quando o programa da EY desembarcou no Brasil, já foram reconhecidos mais de 300 brasileiros. Em 2001, a empresa iniciou a categoria Master no Brasil e até hoje 20 empreendedores foram eleitos para representar o país na etapa global. Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia, levou o título de EY World Entrepreneur of The Year em 2018, no país europeu.

Para este ano, a expectativa é grande: “Esta edição de 25 anos representa um marco significativo e reforça ainda mais o compromisso da EY com o empreendedorismo nas mais diferentes frentes e setores”, conta Raquel Teixeira, sócia-líder da EY Private para América do Sul e líder dos programas Winning Women e Empreendedor do Ano.

O que faz com que esses nomes se destaquem? A executiva responde: “Buscamos e valorizamos negócios inovadores, que tenham um importante impacto social”.

O evento, após dois anos realizado de maneira virtual devido à pandemia, acontecerá agora em formato híbrido no dia 8 de fevereiro, na Casa Giardini, em São Paulo. A partir das 20h15, o público poderá acompanhar pela internet a transmissão ao vivo da cerimônia.

Como é feita a escolha dos nomes?

A lista de homenageados nas categorias Master, Emerging e Impacto é formada a partir de uma seleção de inscritos e indicados, e leva em conta não só pré-requisitos específicos (veja no box a seguir), como também critérios gerais, dentre eles, espírito empreendedor, propósito, crescimento e impacto.

Os homenageados nas demais categorias – Executivo Empreendedor e Family Enterprise – são nomes reconhecidos no mercado por sua atuação.

Programa Empreendedor do Ano

Data: 8 de fevereiro

Horário: às 20h15

Local: Casa Giardini, em São Paulo

Transmissão ao vivo: clique aqui para acompanhar o evento