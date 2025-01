O plano da Re/Max para chegar aos R$ 14 bilhões em venda de imóveis

Desde que assumiu a presidência da Re/Max Brasil, uma das maiores redes de franquias imobiliárias do país, Peixoto Accyoli liderou uma transformação que levou a rede de 17 unidades para mais de 600 operações em oito anos.

Os imóveis comercializados ao longo de 2024 somaram um Valor Geral de Vendas (VGV) de 12,5 bilhões de reais. A expectativa para 2025 é crescer mais 30% e ultrapassar 14 bilhões de reais.

A companhia aparece entre as 30 maiores franquias em número de unidades, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a frente de redes como Localiza, Havaianas e 5àSec.

O crescimento acelerado de crescimento reflete uma estratégia focada aprimorar processos, capacitar os corretores e, principalmente, alavancar o uso da tecnologia para melhorar a experiência tanto para clientes quanto para corretores.

Como a empresa cresceu

A Re/Max Brasil foi introduzida no país com um modelo de negócios baseado no sistema de franquias da rede global, que é a maior empresa de vendas imobiliárias do mundo. A empresa começou a operar de forma mais assertiva em 2016, após um processo de adaptação ao mercado brasileiro.

No entanto, foi em 2018, quando a Re/Max seguiu integralmente os métodos e estratégias internacionais da marca, que o crescimento acelerado começou a acontecer.

"Crescemos cerca de 1.328% de 2018 até hoje", diz Peixoto.

O modelo de negócios da Re/Max é centrado no modelo de representação, onde o corretor é um intermediário entre o vendedor e o comprador, com total responsabilidade sobre a transação.

Ao contrário de muitos modelos tradicionais, a Re/Max não cobra comissões do cliente final. Em vez disso, a empresa recebe 100% da comissão na transação, que gira em torno de 6%, valor considerado padrão no mercado.

Essa estrutura é reforçada pela implementação de treinamentos contínuos e pela forte ênfase em práticas globais que garantem que a equipe de corretores esteja sempre atualizada com as melhores estratégias do mercado.

O crescimento foi impulsionado pela adesão total ao modelo de representação, que envolve um processo de treinamento e o uso de tecnologias avançadas, como o CRM Alice, desenvolvido no Canadá.

Ao seguir os padrões internacionais, a Re/Max implementou metodologias testadas globalmente, como a forte ênfase no treinamento e na capacitação dos corretores. Isso foi complementado por uma estrutura tecnológica que conecta os profissionais de vendas com um vasto banco de dados de imóveis e clientes, garantindo que os processos de compra e venda sejam rápidos e eficazes.

Desde 2023, a rede tem uma parceria exclusiva com um dos maiores treinadores imobiliários do mundo, uma estratégia que já está mostrando resultados. "O treinamento que oferecemos aos nossos corretores tem mostrado um crescimento médio de 266% no volume de vendas, o que é um reflexo direto do nosso foco em capacitação", diz Peixoto.

Além disso, a expansão da rede de franquias continua sendo um foco central, com um potencial estimado para 3.000 franquias no Brasil.

Parceria com a OXL

Um dos maiores diferenciais da Re/Max Brasil tem sido a adoção de tecnologias de ponta, tanto em seus processos internos quanto na forma como interage com clientes e corretores. A parceria estratégica com a OLX é um exemplo claro dessa aposta em inovação.

A OLX, uma das plataformas de classificados mais acessadas do Brasil, ampliou significativamente o alcance da Re/Max, permitindo que os imóveis da rede sejam destacados para uma base de consumidores ainda maior. Com isso, a rede imobiliária consegue dar mais visibilidade aos imóveis e garantir um processo de negociação mais eficiente, atingindo um público diversificado de compradores e vendedores.

A parceria com a OLX oferece aos corretores da Re/Max ferramentas exclusivas para otimizar a gestão de leads e a exposição dos imóveis. Por meio da integração das plataformas, os imóveis listados pelos corretores são automaticamente destacados na OLX, com acesso direto a uma audiência de milhões de usuários.

“A nossa missão é conectar vendedores e compradores de maneira mais rápida e eficiente. E a OLX, com seu grande volume de acessos, se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de proporcionar a maior visibilidade possível para os imóveis da nossa rede”, afirma Peixoto.

Além disso, o uso de tecnologias avançadas, como o CRM Alice, permite que os corretores gerenciem as interações com os leads de forma mais eficiente e personalizada, melhorando o atendimento e aumentando a taxa de conversão.

O sistema de CRM da Re/Max é um dos principais pilares dessa parceria. Ao integrar o Alice, software canadense que centraliza dados e facilita o acompanhamento das transações, a Re/Max consegue oferecer um atendimento altamente personalizado, respeitando a individualidade de cada cliente, em vez de tratar apenas os dados gerais de contato.