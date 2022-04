Zelensky: Rússia iniciou ofensiva para assumir controle do leste do país

A Rússia lançou sua ofensiva em larga escala para assumir o controle do leste da Ucrânia, anunciou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira, 18. "Agora já podemos afirmar que as tropas russas iniciaram a batalha por Donbas, para a qual estão se preparando há muito tempo", disse o presidente em um discurso em vídeo.

Zelensky afirmou que "uma parte significativa de todo o exército russo está agora focada nesta ofensiva". Donbas é o coração industrial da Ucrânia localizado no leste do país, com uma população majoritariamente de língua russa, e onde os separatistas apoiados por Moscou lutaram contra as forças ucranianas nos últimos oito anos e declararam duas repúblicas independentes que foram reconhecidas pela Rússia.

Há algumas semanas, o Kremlin declarou que a captura de Donbas era o principal objetivo da guerra, depois de ter fracassado em sua tentativa de chegar a Kiev. Depois de se retirar da capital, o exército começou a se reagrupar e reforçar suas tropas terrestres no leste para o que poderia ser uma batalha aberta. "Não importa quantas tropas russas sejam levadas para lá, vamos lutar", prometeu Zelensky. "Vamos nos defender. Faremos isso todos os dias", disse.

Enquanto isso, a Rússia bombardeou a cidade ocidental de Lviv e vários alvos em toda a Ucrânia, em uma aparente tentativa de dizimar as defesas do país. Pelo menos sete pessoas foram mortas na ofensiva de mísseis em Lviv, uma cidade perto da fronteira polonesa que sofreu apenas ataques esporádicos nos quase dois meses de conflito e se tornou um refúgio para civis que fogem de combates em outras partes do país. Para crescente aborrecimento do Kremlin, Lviv também se tornou um importante canal para o fornecimento de armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).