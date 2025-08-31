Zelensky anuncia prisão de suspeito de matar ex-presidente do Parlamento

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (1º) a prisão de um suspeito do assassinato do ex-presidente do Parlamento Andrii Parubii.
Figura de destaque dos movimentos pró-Europa e presidente do Parlamento de 2016 a 2019, Parubii, 54, foi morto a tiros neste sábado, na cidade de Lviv.
Zelensky disse que foi informado sobre a prisão do suspeito pelo ministro do Interior e pelo chefe do serviço de segurança. "As investigações necessárias estão em andamento. Agradeço às nossas forças de ordem por seu trabalho rápido e coordenado", publicou nas redes sociais.
Após conversar com o chefe do Ministério Público, Ruslan Kravchenko, Zelensky acrescentou: "O suspeito prestou seu depoimento inicial. Investigações urgentes estão em andamento para determinar todas as circunstâncias desse assassinato."
O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmou no aplicativo Telegram que Parubii havia sido "assassinado pelas balas do inimigo", em referência à Rússia.
-
1/13
Soldados na Ucrânia
(TWITTER-3)
-
2/13
Guerra na Ucrânia
(Guerra na Ucrânia)
-
3/13
Corpo de soldado russo no campo de batalha em Malaya Rohan, na Ucrânia (17 mai. 2022)
(Russian Forces Withdraw From Towns Around Kharkiv)
-
4/13
Soldado ucraniano em Bakhmut, leste do país, em 9 de fevereiro de 2023
(urn_newsml_afp.com_20230210_c45e00d6-c276-466f-a515-bd30efc76364_ipad)
-
5/13
Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia
(Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia)
-
6/13
Ucrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev
(guerra-ucrUcrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev, em 4 de abril de 2022ania-russia (1))
-
7/13
Ponte Destruída em Irpin, perto de Kiev, Ucrânia
(Guerra na Ucrânia)
-
8/13
Kiev, na Ucrânia, virou zona de guerra após invasão russa
(urn_newsml_afp.com_20220301_2dbc9b41-180d-4d52-95c4-eb868656a069_ipad)
-
9/13
(Bombeiros trabalham em um incêndio em um prédio após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022)
-
10/13
Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022
(Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022)
-
11/13
Conflito na Ucrânia
(Conflito na Ucrânia)
-
12/13
Guerra no leste da Ucrânia
(Guerra no leste da Ucrânia)
-
13/13
Tropas ucranianas em Mariupol, Ucrânia
(size_960_16_9_tropas-ucrania.jpg)