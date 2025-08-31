Mundo

Zelensky anuncia prisão de suspeito de matar ex-presidente do Parlamento

Figura de destaque dos movimentos pró-Europa e presidente do Parlamento de 2016 a 2019, Parubi foi morto a tiros neste sábado (30)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 21h10.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (1º) a prisão de um suspeito do assassinato do ex-presidente do Parlamento Andrii Parubii.

Figura de destaque dos movimentos pró-Europa e presidente do Parlamento de 2016 a 2019, Parubii, 54, foi morto a tiros neste sábado, na cidade de Lviv.

Zelensky disse que foi informado sobre a prisão do suspeito pelo ministro do Interior e pelo chefe do serviço de segurança. "As investigações necessárias estão em andamento. Agradeço às nossas forças de ordem por seu trabalho rápido e coordenado", publicou nas redes sociais.

Após conversar com o chefe do Ministério Público, Ruslan Kravchenko, Zelensky acrescentou: "O suspeito prestou seu depoimento inicial. Investigações urgentes estão em andamento para determinar todas as circunstâncias desse assassinato."

O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmou no aplicativo Telegram que Parubii havia sido "assassinado pelas balas do inimigo", em referência à Rússia.

