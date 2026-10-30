PIB da Europa, desemprego e contas públicas no Brasil: o que move os mercados

A agenda econômica desta sexta-feira, 30, reúne indicadores de atividade e inflação na Europa, números do mercado de trabalho e das contas públicas no Brasil, além de dados sobre o custo do emprego nos Estados Unidos.

Os investidores também acompanham a definição da bandeira tarifária de energia elétrica para novembro e os balanços de empresas no Brasil e no exterior.

O que acompanhar

No Brasil, a atenção se volta principalmente para os dados fiscais e de emprego. Às 8h30, o Banco Central divulga o resultado primário consolidado do setor público em setembro. Em agosto, as contas públicas registraram déficit de R$ 10 bilhões.

O indicador ganha relevância em um momento de maior preocupação dos investidores com a trajetória da dívida pública e com os sinais que o governo dará sobre o compromisso com o equilíbrio das contas. A discussão fiscal tem sido um dos principais fatores por trás da desvalorização dos ativos brasileiros desde o resultado eleitoral.

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, referente a setembro. Em agosto, o indicador ficou em 5,3%.

Mais cedo, às 8h, a Fundação Getulio Vargas (FGV) publica o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) de outubro. No mês anterior, o índice marcou 110,6 pontos. O dado pode ajudar a dimensionar a percepção de incerteza sobre a economia em meio à mudança no cenário político.

A agenda doméstica também inclui a divulgação da bandeira tarifária de energia elétrica para novembro pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Atualmente, a bandeira em vigor é a verde, sem cobrança adicional na conta de luz.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também publica o Panorama da Pequena Indústria.

No exterior, a agenda começa de madrugada, com uma série de indicadores de atividade econômica na Europa. França, Espanha, Alemanha, Itália e zona do euro divulgam as primeiras estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre.

O resultado agregado da zona do euro sai às 7h. No segundo trimestre, a economia do bloco cresceu 0,6% na comparação trimestral e 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números ajudam a avaliar o ritmo de atividade econômica na região.

Antes disso, França, Espanha e Alemanha também divulgam dados preliminares de inflação de outubro. Na zona do euro, o Eurostat publica a taxa de desemprego de setembro. Em agosto, o indicador estava em 6,4%.

Os dados de atividade e preços serão acompanhados pelos investidores em busca de sinais sobre o desempenho da economia europeia e o comportamento da inflação.

Nos Estados Unidos, o destaque da agenda é o índice de custo do emprego do terceiro trimestre, divulgado às 9h30. No segundo trimestre, o indicador avançou 0,9% na comparação com os três meses anteriores. A medida é acompanhada pelo mercado por oferecer uma referência sobre a evolução dos custos trabalhistas.

No Japão, o Banco do Japão (BoJ) divulga sua decisão de política monetária. Na útlima, a autoridade monetária elevou os juros para 1,25% em sua decisão de política monetária divulgada à meia-noite. A decisão entra no radar dos investidores em meio ao acompanhamento das condições monetárias nas principais economias.

Já no fim do dia, às 22h30, a China divulga os índices de gerentes de compras (PMI) de outubro, que medem a atividade nos setores industrial e de serviços. Em setembro, o PMI industrial ficou em 50,1 pontos, enquanto o não manufatureiro marcou 50,2 pontos. O índice geral havia registrado 50,7 pontos.

Balanços corporativos

No calendário de resultados, os investidores acompanham os balanços da Chevron e da AstraZeneca nos Estados Unidos. No Brasil, Usiminas e Irani também divulgam seus resultados.