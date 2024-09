Vendas de automóveis sobe 3% na China de janeiro a agosto

A Associação da Indústria Automotiva da China informou nesta terça-feira, 10, que, de janeiro a agosto deste ano, a produção e as vendas de automóveis na China alcançaram 18,674 milhões e 18,766 milhões de unidades, respectivamente, com crescimentos de 2,5% e 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, mantendo uma tendência de crescimento estável.

Chen Shihua, vice-secretário-geral da associação, explicou que em agosto, a produção e as vendas de automóveis na China foram de 2,492 milhões e 2,453 milhões de unidades, com aumentos de 9% e 8,5% em relação ao mês anterior, mas quedas de 3,2% e 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados da associação mostram que, de janeiro a agosto, a produção e as vendas de veículos de nova energia na China foram de 7,008 milhões e 7,037 milhões de unidades, com crescimentos de 29% e 30,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 37,5% do total de vendas de novos automóveis.

“O setor automotivo está prestes a entrar na tradicional temporada de vendas ‘setembro dourado e outubro prateado’”, afirmou Chen Shihua. Ele acrescentou que, com os efeitos das políticas de renovação da frota e descarte de automóveis velhos se tornando gradualmente evidentes, juntamente com a implementação de subsídios locais para troca e renovação, isso terá um efeito positivo no mercado automotivo nos últimos quatro meses do ano, ajudando a liberar ainda mais o potencial de consumo do mercado automotivo chinês.

