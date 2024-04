Ucrânia ataca infraestrutura energética russa; Moscou diz que 50 drones foram abatidos

A Ucrânia atacou a Rússia com mais de 50 drones durante a noite de sexta-feira, 19, de acordo com o ministério da Defesa de Moscou, que sinalizou que Kiev parecia ter a infraestrutura energética do país como alvo.

Cerca de 50 drones foram abatidos pelas defesas aéreas em oito regiões russas, incluindo 26 na região oeste de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia.

Um casal morreu durante o ataque ucraniano, depois que as explosões provocaram um incêndio em sua casa, segundo o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov.

LEIA TAMBÉM: Zelenski diz que encontro de Lula com Putin Seria grande erro: "Temos que isolá-lo"

Drones também teriam sido destruídos nas regiões de Briansk, Kursk, Tula, Smolensk, Riazan e Kaluga no oeste e sul da Rússia, bem como na região de Moscou. As autoridades ucranianas normalmente não fazem comentários sobre ataques em solo russo. No entanto, muitos dos ataques de drones pareciam ser dirigidos à infraestrutura energética da Rússia.

Autoridades de Moscou afirmaram que um ataque de drone provocou um incêndio em uma estação elétrica em Kaluga. Outras províncias russas também apontaram que os drones atingiram complexos de combustível e energia.

Nos últimos meses, as refinarias e os terminais petrolíferos russos tornaram-se alvos prioritários dos ataques de drones ucranianos.

Os desenvolvedores ucranianos de drones vêm ampliando o alcance das armas há meses, em uma tentativa de Kiev para compensar sua desvantagem no campo de batalha em armas e tropas. Os veículos aéreos não tripulados também são uma opção acessível enquanto a Ucrânia espera por mais ajuda militar dos EUA.

Rússia ataca Ucrânia com mísseis

Já a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com sete mísseis, e as defesas aéreas derrubaram dois mísseis e três drones de reconhecimento, segundo a Força Aérea Ucraniana no sábado.

O governador Oleh Kiper, chefe da região ucraniana de Odesa, disse que os mísseis balísticos danificaram a infraestrutura local durante a noite, mas não forneceu mais detalhes. Ataques anteriores na cidade do Mar Negro na sexta-feira prejudicaram a infraestrutura portuária da cidade, incluindo dois terminais de exportação de alimentos, segundo o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

O bombardeio russo também matou um homem de 50 anos na cidade de Vovchansk, na província de Kharkiv. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.