Uber e Lyft ameaçam deixar cidade nos EUA, e Legislativo suaviza lei

Um plano para aumentar a remuneração dos motoristas do Uber e do Lyft em Minnesota, Estados Unidos, avançou no Legislativo estadual no domingo, perto do prazo final para apreciação da matéria. As empresas ameaçavam deixar Minneapolis, a maior cidade do estado. As informações são da Associated Press.

O projeto agora segue para o governador Tim Walz para ser assinado.

A proposta, que inicialmente obteve aprovação na Câmara, foi elaborada pelos democratas para substituir uma medida de pagamento mínimo aprovada pela Câmara Municipal de Minneapolis.

O acordo da Câmara anunciado no sábado, após um dia de negociações, estabeleceria uma taxa de pagamento mínimo de US$ 1,28 por milha (1,6 km) e 31 centavos por minuto. A Uber disse que continuará operando no estado com essas taxas. As novas regras devem entrar em vigor em janeiro de 2025.

A medida que levantou reclamações das empresas de transporte por aplicativo teria exigido que elas pagassem aos motoristas pelo menos US$ 1,40 por milha e 51 centavos por minuto - ou US$ 5 por viagem, o que for maior - excluindo gorjetas, pelo tempo gasto no transporte de passageiros em Minneapolis.

Marianna Brown, vice-presidente da Associação de Motoristas de Uber/Lyft de Minnesota, disse ao Star Tribune que, apesar de as taxas de pagamento serem mais baixas do que os motoristas buscavam, eles ficaram felizes em ver o acordo ser fechado.