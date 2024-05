Motoristas de aplicativo estão trabalhando mais horas e ganhando menos, conclui estudo do Ipea

Enquanto o número de brasileiros que têm plataformas digitais como principal fonte de renda cresce a cada ano, motoristas e entregadores de aplicativos estão ganhando menos e enfrentando jornadas de trabalho mais longas que os demais trabalhadores, aponta um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).

Para se ter uma ideia, o número de motoristas atuando de forma autônoma no transporte de passageiros passou de 400 mil em 2012 para 1 milhão em 2022. Nos mesmos dez anos, o rendimento médio destes profissionais caiu de R$ 3.100 para R$ 2.400, ainda que estejam hoje trabalhando mais horas.

A análise consta do estudo "Plataformização e Precarização do Trabalho de Motoristas e Entregadores no Brasil", parte da 77ª edição do Boletim de Mercado de Trabalho, apresentado nesta terça-feira, 21, pelo Ipea.