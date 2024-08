Trump tem renda de US$ 513 milhões com resorts e outros imóveis, diz relatório

As últimas informações sobre o patrimônio de Donald Trump mostram que o magnata tem uma renda de US$ 513 milhões com resorts e residências nos EUA, incluindo seus clubes Doral, Mar-a-Lago e Bedminster, bem como dezenas de milhões de dólares em passivos e dívidas relacionadas a seus problemas legais.

De acordo com a Bloomberg, os números são de um arquivo de 265 páginas do candidato republicano que descreve um amplo portfólio que inclui desde sua residência principal até a receita com criptomoedas, passando por sua empresa de mídia que possui a Truth Social, sua plataforma de rede.

Entre suas maiores fontes de renda estava uma empresa sediada em Miami que possui campos de golfe e um resort. Ela gerou US$ 161 milhões em 16 meses a partir de janeiro de 2023. Sua propriedade Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, gerou US$ 57 milhões no mesmo período, enquanto a Trump Ruffin Tower perto de Las Vegas arrecadou US$ 28 milhões em vendas de condomínios e receita relacionada a hotéis. Seu clube Bedminster em Nova Jersey arrecadou US$ 37 milhões.

Trump avaliou cada uma das quatro participações em “mais de US 50 milhões” na divulgação dos dados, o maior valor que os candidatos podem atribuir a um ativo. Os aspirantes à Casa Branca podem divulgar alguns tipos de renda, incluindo dividendos, ganhos de capital e royalties, em faixas amplas, sem um valor exato. Outros tipos, como salários e honorários por palestras, devem ser relatados de forma precisa.

As participações do ex-presidente no Trump Media & Technology Group, no valor de US$ 2,7 bilhões e representando mais da metade de seu patrimônio líquido de US$ 5,3 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, também foram listadas como mais de US$ 50 milhões na divulgação. Trump informou que possui 114,8 milhões de ações, 64,9% dos papéis emitidos.

Trump também revelou que as ações estão sujeitas a um “período de bloqueio”, impedindo-o de vendê-las. Isso previsto para expirar em setembro. A empresa teve US$ 5,3 milhões em renda e arrecadou cerca de US$ 563 mil em publicidade.