Trump recomenda tarifa de 50% sobre importações da União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 23, que está recomendando a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos importados da União Europeia, com vigência prevista para o dia 1º de junho. A decisão foi divulgada em seu perfil na rede social Truth Social.

Na postagem, Trump também afirmou que as negociações comerciais entre os dois blocos estão estagnadas.

“O bloco europeu tem sido muito difícil de lidar”, escreveu o mandatário americano, destacando ainda que “nossas discussões com eles não estão avançando”. A proposta de aumento das tarifas visa pressionar a UE a retomar as negociações comerciais, que vêm enfrentando impasses.

A decisão ocorre em um momento de tensões comerciais globais, onde barreiras tarifárias são usadas como ferramenta para defender interesses econômicos nacionais. A adoção de tarifas elevadas pode impactar o fluxo de importações e exportações entre os Estados Unidos e a União Europeia, afetando setores industriais e consumidores de ambos os lados.

A entrada em vigor da tarifa está programada para daqui a pouco mais de uma semana, no dia 1º de junho, o que sugere que as próximas rodadas de diálogo serão decisivas para o futuro das relações comerciais entre as duas potências econômicas.