O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu cerca de US$ 1 bilhão após a forte queda das ações de sua empresa de tecnologia nesta semana, segundo a Forbes.

O patrimônio líquido do republicano recuou para US$ 6,2 bilhões, abaixo do nível recorde de US$ 7,3 bilhões registrado em setembro.

A queda ocorre em meio à desvalorização das ações do Trump Media & Technology Group (TMTG), que opera sob o ticker DJT. Os papéis caíram para US$ 10,18 na sexta-feira, 21, perto de uma mínima histórica, acompanhando a forte baixa do bitcoin e de outros criptoativos.

De acordo com a Forbes, em setembro o patrimônio de Trump havia aumentado US$ 3 bilhões em um ano, impulsionado principalmente pelos investimentos da família em criptomoedas. O desempenho o colocou na 201ª posição da Forbes 400 — uma escalada de 118 lugares em relação ao ranking de 2024.

Uma parte relevante da expansão veio de um novo empreendimento, o World Liberty Financial, que recebeu um aporte de US$ 75 milhões do empresário cripto Justin Sun.

A aposta em criptomoedas

Trump e seus três filhos são cofundadores da World Liberty Financial, uma plataforma de finanças descentralizadas lançada em setembro de 2024. A empresa criou 100 bilhões de tokens WLFI e destinou 22,5 bilhões à DT Marks DEFI LLC, companhia da qual Trump detém cerca de 70%.

O token WLFI estreou a US$ 0,31, mas caiu para US$ 0,158. Segundo a política interna da plataforma, Trump ainda não pode sacar seus tokens: “tokens de fundadores, equipe e consultores não serão desbloqueados inicialmente e estarão sujeitos a um cronograma de desbloqueio mais longo do que o dos primeiros apoiadores”.

Queda das ações e prejuízos

Em janeiro, o DJT atingiu seu ponto mais alto no ano, valendo US$ 43,31. Hoje, a ação opera a menos de um quarto desse patamar.

A situação financeira da TMTG também é delicada. A empresa registrou prejuízo de US$ 54,8 milhões no terceiro trimestre, com receita de apenas US$ 973 mil. Além disso, suas reservas de bitcoin encolheram US$ 48 milhões, embora parte da perda tenha sido compensada por um ganho de US$ 33 milhões com a criptomoeda Cronos.

Apesar de afirmar que se afastou dos negócios após assumir a presidência, Trump transferiu apenas sua participação de US$ 4 bilhões na TMTG para um trust controlado por Donald Trump Jr., segundo documentos da SEC. O presidente é o único doador e beneficiário do trust; seu filho atua como administrador.

Um documento regulatório enviado pela Organização Trump no Reino Unido, em abril, confirma que Trump mantém controle sobre seus negócios enquanto está no cargo. Ele ainda possui quase 115 milhões de ações da DJT por meio do trust.