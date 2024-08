Trump marca presença em vídeos tanto na Convenção Democrata quanto na Republicana

Chicago, Estados Unidos - Quem estava na Convenção Nacional Republicana, em julho, e também na Convenção Nacional Democrata, nesta semana, como a reportagem da EXAME, notou uma coincidência curiosa: vídeos do ex-presidente Donald Trump marcaram presença nos telões nos dois eventos.

Os vídeos de Trump exibidos para os democratas buscavam depreciar o ex-presidente mostrando falas controversas dele. O ex-presidente era criticado nos vídeos por ser contra o direito ao aborto, ter sido condenado na Justiça por fraude fiscal e ter se envolvido em negócios suspeitos, entre outras acusações.

No encontro republicano, no mês passado, os vídeos mostravam Trump dançando ao som músicas mais antigas, como "YMCA", algo que ele costuma fazer em seus comícios. Também houve cenas do ataque a tiros que ele sofreu, em 13 de julho. Na ocasião, ele foi baleado na orelha e esteve na convenção com um curativo.

Além dos vídeos no telão, o republicano foi atacado em vários discursos -- assim como Kamala Harris e Joe Biden na convenção republicana. Ele disputa a eleição presidencial com Kamala Harris, que fez uma aparição breve no primeiro dia de Convenção Democrata. Ela fará o discurso final do evento, nesta quinta, 22.

O republicano foi atacado em vários discursos ao longo da noite. "Trump não trouxe de volta a indústria automotiva. Ele fez nada. Falar é fácil. Em 2019, os trabalhadores fizeram uma greve por melhores empregos em Ohio e ele não fez nada", disse Shawn Fain, presidente do sindicato United Automobile Workers.

Ele usou uma camiseta "Trump is a scab" durante seu discurso. Scab pode ser traduzido como "fura greve".

"Donald Trump dormiu em seu próprio julgamento. E quando acordou, fez seu próprio tipo de história. A primeira pessoa a concorrer a presidente com 34 condenações", disse Hillary Clinton, ex-secretária de Estado e candidata presidencial em 2016.

"Sabemos que Donald Trump venderia este país", disse Alexandra Ocasio-Cortez, deputada por Nova York e uma das estrelas da nova geração do partido.

Convenção democrata continua na terça

A Convenção Democrata será realizada até quinta-feira, 22. Na terça, 20, estão previstos discursos de Michelle e Barack Obama.

O evento confirmará Kamala como candidata presidencial do partido. Ela já obteve os votos suficientes de delegados para obter a nomeação e fará um discurso para aceitar a candidatura de modo oficial, na quinta-feira, 22.

Há também a expectativa de que Kamala e o partido detalhem melhor as suas propostas nesta campanha, especialmente em temas como o combate à inflação, controle da imigração irregular e em relação ao Oriente Médio.

Veja mais detalhes da programação da convenção

Terça, 20

Barack Obama, ex-presidente (2009-2017)

Michelle Obama, ex-primeira dama

Doug Emhoff, marido de Kamala Harris

JB Pritzker, governador de Illinois

Quarta, 21

Tim Walz, candidato à vice-presidente

Bill Clinton, ex-presidente (1993-2001)

Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Deputados

Pete Buttigieg, secretário de Transportes

Quinta, 22

Kamala Harris, candidata à Presidência