Contratos futuros de bitcoin ligados às eleições nos EUA atraem R$ 1,9 bilhão

As eleições presidenciais nos Estados Unidos neste ano seguem influenciando o comportamento de investidores do mercado de criptomoedas, que buscam se antecipar aos possíveis efeitos para o setor de uma vitória da vice-presidente Kamala Harris ou do ex-presidente Donald Trump.

Dados recentes divulgados pela plataforma Deribit apontam que esse movimento também tem se refletido no mercado de preços futuros do bitcoin. É o caso de contratos futuros lançados em julho na plataforma e que possuem data de vencimento para o dia 8 de novembro, quatro dias depois da eleição.

A expectativa é que, até a data, o resultado da disputa já seja conhecido, o que acabaria refletindo no preço do bitcoin e outras criptomoedas naquele momento. Nesse sentido, os contratos futuros servem como uma forma de se antecipar a esses possíveis movimentos, seja de alta ou de queda.

Segundo a empresa Amberdata, esses contratos específicos já atraíram US$ 345 milhões em investimentos, pouco mais de R$ 1,9 bilhão na cotação atual. E, até o momento, os investidores estão majoritariamente otimistas, com 67% dos contratos adquiridos projetando uma alta do bitcoin.

Os contratos restantes, porém, tem um caráter mais defensivo, em que os investidores seriam beneficiados por uma queda do ativo. As duas opções de contrato, porém, ainda possuem um caráter altamente especulativo, indicando o risco em torno desses investimentos.

Até o momento, o preço que mais atraiu investidores é de US$ 80 mil, com os aportes em geral se concentrando em uma faixa de preço entre US$ 70 mil e US$ 140 mil até a data de vencimento. Já entre os pessimistas, a opção mais buscada foi da criptomoeda valendo US$ 45 mil até a data.

"A concentração de posições em aberto de opções de compra em preços de exercício em torno de US$ 80 mil e US$ 100 mil sugere que os participantes do mercado estão se posicionando para uma potencial valorização do bitcoin, enquanto a presença de opções de venda com preço de exercício mais baixo de US$ 45 mil indica algum nível de hedge ou proteção contra perdas", avalia a gestora Wintermute.

No momento, a avaliação de investidores é que uma vitória de Donald Trump seria mais benéfica para o bitcoin, refletindo um movimento recente do político de aproximação com o setor.

Nesse sentido, uma vitória de Kamala Harris pode acabar prejudicando o preço do ativo. Porém, até a data da eleição, a candidata pode compartilhar visões mais favoráveis ao setor, o que também beneficiaria a criptomoeda.