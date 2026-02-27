Mundo

Trump diz que avalia uma 'aquisição amigável' de Cuba: 'Poderíamos fazer algo bom'

Declaração do presidente americano ocorre dias após tiroteio entre a guarda costeira cubana e passageiros de barco com bandeira dos EUA

Donald Trump: presidente dos EUA manifestou interesse em assumir o controle da ilha de Cuba

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16h50.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de uma "tomada amigável de Cuba" em meio a esforços da Casa Branca para explorar a crise energética da ilha governada pelo Partido Comunista e ampliar sua influência.

"Eles estão em grandes apuros, e nós poderíamos muito bem fazer algo bom, eu acho, muito positivo para as pessoas que foram expulsas, ou pior, de Cuba e que vivem aqui", declarou Trump a jornalistas na sexta-feira, ao deixar a Casa Branca com destino ao Texas. "Sabe, temos pessoas morando aqui que querem voltar para Cuba."

"Poderíamos muito bem acabar tendo uma tomada amigável de Cuba", reforçou.

As declarações estão entre as mais amplas já feitas por Trump sobre seus planos em relação a Cuba, país que enfrenta pressão crescente por parte dos EUA.

Controle sobre Cuba

No início da semana, o governo americano retrocedeu em sua intenção de autorizar o envio de combustível de empresas de energia dos Estados Unidos para companhias privadas cubanas. A medida busca ampliar a dependência da ilha em relação aos EUA e fortalecer o setor privado local, ao mesmo tempo, em que enfraquece o governo comunista.

O governo cubano enfrenta dificuldades adicionais após a operação americana para capturar Nicolás Maduro, da Venezuela. Desde então, o governo Trump tem pressionado a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, a encerrar a parceria histórica com Havana, solicitando a interrupção das exportações de petróleo para a ilha.

Trump afirmou que Cuba era, "para dizer o mínimo, uma nação falida" e declarou que o secretário de Estado Marco Rubio atua para exercer influência sobre o governo cubano em favor dos interesses americanos.

"Eles não têm dinheiro, não têm petróleo, não têm comida", reforçou Trump.

Ataque de Cuba a barco americano

As declarações do presidente dos EUA ocorrem dias após um tiroteio envolvendo a guarda costeira cubana e um grupo de cubanos residentes nos Estados Unidos que se deslocaram em uma lancha registrada na Flórida até o litoral da ilha.

O governo de Cuba afirmou que os homens tentaram iniciar uma insurreição, o que teria motivado o confronto com mortes. Autoridades americanas declararam que é necessária investigação adicional para esclarecer os fatos.

