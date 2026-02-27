Trump diz que 'adoraria não' atacar o Irã, mas faz ressalva: 'pode ser necessário'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira, 27, que "adoraria não precisar usar" as forças armadas americanas para atacar o Irã, "mas às vezes é necessário".

Em entrevista aos jornalistas do lado de fora da Casa Branca, o republicano também disse: "Ainda não tomamos uma decisão final sobre se devemos ou não atacar o Irã".

E acrescentou: "Veremos o que acontece. Teremos conversas mais tarde hoje. Faremos algumas conversas adicionais hoje."

De acordo com a CNBC, a fala de Donald Trump ocorreu após ele expressar frustração com a recusa do Irã em atender às exigências americanas para suspender seu programa nuclear. "Não estamos satisfeitos com a forma como eles estão negociando. Eles não podem ter armas nucleares."

Ele também criticou a resistência de Teerã em concordar com as exigências dos EUA e de outros países sobre a descontinuação de seu programa nuclear. "Não estou feliz que eles não estejam dispostos a nos dar o que precisamos", disse Trump, referindo-se a essa condição.

Segundo Washington, as iniciativas do Irã representam uma ameaça à segurança regional, especialmente de Israel, no entanto, representantes do governo iraniano negaram que o programa tenha finalidades militares.

Chances de um ataque ao Irã

Questionado por um repórter se poderia haver um conflito prolongado no Oriente Médio caso os Estados Unidos atacassem o Irã, Trump respondeu: "Acho que sempre existe um risco."

“Seria maravilhoso se eles negociassem, de verdade, com boa consciência e boa fé”, disse ele. “Até agora, não estão chegando a lugar nenhum.”

A Embaixada dos EUA em Jerusalém autorizou, na sexta-feira, que funcionários do governo americano que não desempenham funções de emergência e seus familiares deixassem Israel “devido a riscos à segurança”.

Também na sexta-feira, o enorme porta-aviões americano USS Gerald Ford chegou à costa de Israel.

Na sexta-feira, o canal americano MS Now noticiou que o Ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, planejava se reunir em Washington, D.C., com o Vice-Presidente JD Vance e outras autoridades americanas “em um esforço para evitar uma guerra com o Irã”. Al-Busaidi tem mediado as negociações entre os EUA e o Irã, mas as conversas de quinta-feira terminaram sem um acordo.

Também na sexta-feira, o Departamento de Estado informou que o Secretário de Estado Marco Rubio visitaria Israel na segunda e terça-feira para discutir o Irã e outras questões regionais.