Trump completa 79 anos e comandará desfile militar em meio a protestos nos EUA

De qualquer forma, o desfile é incomum: o primeiro desde o realizado em 1991, no final da Guerra do Golfo. O Exército, que estima um custo de até US$ 45 milhões, tomou medidas para proteger a estrada do peso dos tanques, instalando grossas placas de aço nas ruas por onde passam e calços de borracha nos trilhos dos veículos. O clima pode estragar o desfile com tempestades.