Tiroteio em massa em Baltimore, nos EUA, deixa ao menos 1 morto e 9 ferido

Ao menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em um tiroteio ocorrido na noite de terça-feira, 17, na cidade de Towson, no condado de Baltimore, nos Estados Unidos, informaram nesta quarta-feira as autoridades locais.

Oficiais do Departamento de Polícia do Condado de Baltimore responderam à área de Loch Raven Boulevard, em Towson, depois de receber várias ligações de vizinhos que alertavam sobre um tiroteio no local.

“Quando os policiais chegaram, encontraram um veículo capotado e em chamas”, disse o chefe da polícia do condado de Baltimore, Robert McCullough, durante uma entrevista coletiva, segundo a imprensa local. “Múltiplas vítimas foram descobertas e o corpo de bombeiros foi alertado para prestar assistência”.

“Isso é considerado um tiroteio em massa”, escreveu a polícia do condado de Baltimore em uma mensagem em seu perfil da rede social X.

McCullough confirmou que uma pessoa morreu no local e que outras nove foram levadas para hospitais locais com ferimentos de vários graus. A polícia acredita que o incidente foi direcionado.

“Isso parece ser intencional”, insistiu McCullough. “Acreditamos que as pessoas envolvidas se conheciam e não há nenhuma ameaça contínua ao público”.

A investigação ainda está em fase inicial. A polícia de Baltimore na mesma rede social que está tentando descobrir o que levou ao acidente e ao tiroteio. Evidências de tiros foram encontradas na fachada de um prédio próximo e cartuchos de balas foram recuperados na área.