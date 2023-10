Terremoto de magnitude 6,0 atinge noroeste da Argentina

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu, na manhã desta terça-feira, o noroeste da Argentina, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até o momento não foram registradas vítimas ou danos. O abalo sísmico ocorreu às 07h01, horário local e de Brasília, a uma profundidade de 247 quilômetros, segundo o USGS.

Seu epicentro foi localizado a cerca de 57 km de Abra Pampa e a 96 km de Humahuaca, duas pequenas cidades da província de Jujuy, perto da fronteira com o Chile e a Bolívia. O Instituto Nacional Argentino de Prevenção Sísmica registrou com magnitude inferior, de 5,7.

Segundo o último censo argentino, em 2022, a região tem 797.955 habitantes. Jujuy apresenta vários sítios arqueológicos — entre eles, um deserto de sal, as Salinas Grandes —, além de montanhas coloridas, o que acaba atraindo centenas de turistas durante todo o ano — no verão, as temperaturas na região podem chegar a 32 °C.