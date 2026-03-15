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Terremoto de magnitude 5,3 atinge El Salvador e é sentido em 3 países

Tremor com epicentro no Pacífico foi percebido também em Honduras e Nicarágua, sem registro de vítimas ou danos até o momento

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 10h11.

Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu na noite de sábado, 15, áreas de El Salvador, Honduras e Nicarágua. Até o momento, autoridades dos três países não registraram vítimas nem danos estruturais.

O tremor ocorreu às 23h no horário local — 2h de domingo em Brasília — e teve epicentro em águas do Oceano Pacífico, a cerca de 67,7 quilômetros a nordeste da cidade salvadorenha de Chirilagua.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu a uma profundidade de 55,9 quilômetros.

Após o abalo, a Direção-Geral da Defesa Civil de El Salvador informou, em publicação na rede social X, que iniciou um monitoramento preventivo da situação.

O Ministério do Meio Ambiente do país também afirmou que o tremor foi sentido em localidades de Honduras e Nicarágua. Apesar disso, autoridades dessas nações não relataram pessoas feridas nem impactos relevantes.

O órgão salvadorenho também descartou qualquer risco de tsunami.

A América Central está localizada em uma zona de intensa atividade sísmica. A região sofre frequentemente com terremotos devido ao encontro entre as placas tectônicas do Caribe e de Cocos, que convergem ao longo da costa do Pacífico

(Com AFP)

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