Terremoto de magnitude 5,3 atinge El Salvador e é sentido em 3 países

Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu na noite de sábado, 15, áreas de El Salvador, Honduras e Nicarágua. Até o momento, autoridades dos três países não registraram vítimas nem danos estruturais.

O tremor ocorreu às 23h no horário local — 2h de domingo em Brasília — e teve epicentro em águas do Oceano Pacífico, a cerca de 67,7 quilômetros a nordeste da cidade salvadorenha de Chirilagua.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu a uma profundidade de 55,9 quilômetros.

Após o abalo, a Direção-Geral da Defesa Civil de El Salvador informou, em publicação na rede social X, que iniciou um monitoramento preventivo da situação.

O Ministério do Meio Ambiente do país também afirmou que o tremor foi sentido em localidades de Honduras e Nicarágua. Apesar disso, autoridades dessas nações não relataram pessoas feridas nem impactos relevantes.

O órgão salvadorenho também descartou qualquer risco de tsunami.

A América Central está localizada em uma zona de intensa atividade sísmica. A região sofre frequentemente com terremotos devido ao encontro entre as placas tectônicas do Caribe e de Cocos, que convergem ao longo da costa do Pacífico

(Com AFP)