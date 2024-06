Terremoto de magnitude 5.9 atinge o centro do Japão

Japão nesta segunda-feira (horário local), mas não houve aviso de tsunami, informou a Agência Meteorológica do país. Um forte terremoto de magnitude 5.9 sacudiu o centro donesta segunda-feira (horário local), mas não houve aviso de tsunami, informou a Agência Meteorológica do país.

O tremor raso, que ocorreu às 6h31 (horário local) foi centrado na Península de Noto, onde um terremoto devastador em 1º de janeiro matou mais de 230 pessoas.

No mês passado, o país registrou um terremoto de magnitude 6,1 na região de Fukushima, no nordeste, informou a Agência Meteorológica do Japão, que, no entanto não emitiu alerta de tsunami. Inicialmente, não foram relatados danos ou vítimas devido ao tremor, cujo epicentro foi a 40 quilômetros de profundidade. O sismo também foi sentido em Tóquio.