Terremoto de magnitude 6 atinge a costa leste do Japão; nenhum alerta de tsunami foi emitido

Um terremoto de magnitude 6 atingiu uma grande área do leste do Japão nesta quinta-feira, 4, com seu epicentro na costa de Fukushima. Nenhum alerta de tsunami foi disparado e também não há dano relatado até o momento da publicação desta matéria.

O terremoto ocorreu às 12h16 do horário local (por volta de 0h no horário de Brasília) e teve seu epicentro a uma profundidade de 40 quilômetros da costa de Fukushima, no leste do Japão, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA). O tremor também foi sentido em Tóquio, a capital.

Abalo 'comum'

O terremoto atingiu o nível 4 na escala sísmica de 7 níveis do Japão, que se concentra na medição de tremores na superfície e possíveis danos, e o mesmo nível nas prefeituras vizinhas de Iwate e Miyagi. A operadora da usina de Fukushima, propensa a acidentes,

Nenhuma "anomalia" foi detectada na usina de Fukushima após o terremoto, de acordo com a X Tepco, operadora da usina que está em processo de descontaminação e descomissionamento, enquanto a JR East Railway suspendeu as operações do trem-bala Tohoku, que liga Tóquio a Sendai, devido a uma queda de energia.

A Tohoku Electric Power, também não detectou nenhum problema na usina nuclear de Miyagi Ongawa ou nos níveis de radiação nas áreas ao redor da usina.

Zona de terremotos

O Japão fica no Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo e possui regulamentações rigorosas para garantir que os edifícios e a infraestrutura possam suportar os terremotos mais fortes. O arquipélago de 125 milhões de pessoas sofre cerca de 1.500 terremotos por ano, embora a grande maioria seja leve.

O terremoto desta quinta-feira no Japão ocorre logo depois que um forte terremoto atingiu Taiwan no dia anterior, deixando cerca de uma dúzia de pessoas mortas e centenas de feridos. O terremoto provocou um alerta de tsunami em Taiwan, nas Filipinas e no Japão, embora tenha sido posteriormente descartado sem grandes ondas.

O abalo mais forte já registrado no Japão foi em março de 2011, também na costa nordeste do país. O terremoto de magnitude 9, seguido de um tsunami, deixou cerca de 18.500 pessoas mortas ou desaparecidas.O evento também destruiu três reatores na usina nuclear de Fukushima, no pior desastre nuclear desde Chernobyl. (Com agências internacionais).