Tempestade atinge Buenos Aires, derruba árvores e deixa mais de 50 mil pessoas sem energia elétrica

Mais de 50 mil pessoas estão sem energia elétrica em Buenos Aires neste domingo, depois que uma forte tempestade atingiu a região metropolitana da capital argentina, com ventos de até 146 km/h, segundo a imprensa local. Vários parques e espaços públicos foram danificados, enquanto nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque houve atrasos nos voos e danos à infraestrutura dos edifícios.

A tempestade começou por volta das 3h da manhã (horário local), deixando dezenas de árvores caídas, toldos e outdoors desmoronados, além de vários cortes de energia. Mais de 500 pedidos de ajuda foram registrados até às 9h (horário local), e o Aeroporto Jorge Newbery foi fechado, com mais de 70 voos cancelados ou desviados para outros aeroportos até as 9h30.

No sábado, fortes chuvas e ventos também castigaram a cidade litorânea de Bahía Blanca, deixando 13 pessoas mortas e dezenas gravemente feridas após a queda do telhado de uma instalação onde estava ocorrendo uma competição de patinação, de acordo com fontes do gabinete do prefeito.

"Infelizmente, o serviço de emergência confirma a morte de 13 pessoas no clube Bahiense del Norte", disse o município de Bahía Blanca em um comunicado, acrescentando que os bombeiros estavam trabalhando no local onde as pessoas permaneciam presas sob os escombros.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou na manhã deste domingo que um alerta laranja está em vigor para a região metropolitana de Buenos Aires; Mar del Plata, Junín e Pergamino, entre outras cidades da província de Buenos Aires; Rosário, Villa Constitución e outras localidades no sul da província de Santa Fé; e para o sul de Córdoba e Entre Ríos.

O alerta laranja é emitido quando há "fenômenos meteorológicos que são perigosos para a sociedade, a vida, a propriedade e o meio ambiente", de acordo com o SMN, que aconselhou a população a ficar em casa e evitar trafegar em vias públicas, exceto em caso de emergência.

Após tomar conhecimento da situação trágica na cidade de Bahía Blanca, o governo alertou a população sobre ventos fortes e tempestades por meio do Gabinete do presidente. Javier Milei, que tomou posse na semana passada, também enviou uma mensagem para suas redes. "Pedimos a todos aqueles que estão em áreas de risco que permaneçam em suas casas", disse ele. (Com La Nación)