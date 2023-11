Surto de pneumonia na China entre crianças: o que se sabe até o momento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou informações adicionais à China sobre o aumento de doenças respiratórias no norte do país, um pedido que Pequim não comentou publicamente até o momento.

A região norte da China registra um aumento das "doenças semelhantes à gripe" desde meados de outubro na comparação com o mesmo período dos três anos anteriores, afirmou a OMS.

O aumento das "doenças semelhantes à gripe" começou em meados de outubro, porém eclodiu na última terça-feira. A Comissão Nacional de Saúde na China já havia informado sobre um aumento na ocorrência de doenças respiratórias em geral, incluindo gripe, Covid-19, bronquiolite infantil e pneumonia.

Onde são os surtos?

A região afetada é o norte da China, na capital Pequim e província de Liaoning. A capital chinesa, no norte do país, enfrenta uma onda de frio. A previsão para sexta-feira é de temperatura abaixo de zero.

Há mortes pela pneumonia?